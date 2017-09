TRE-AC sediará Workshop “Faça Acontecer”

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) realizará o Workshop “Faça Acontecer”, na próxima sexta-feira, dia 29, das 8 às 12h, no auditório da Escola do Poder Judiciário (ESJUD/TJAC). O objetivo é motivar os colaboradores da Justiça Eleitoral a participarem da definição das diretrizes institucionais para o biênio 2017/2019.

O evento será aberto pela presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, logo após o credenciamento dos participantes. A psicopedagoga Paula Silva é quem conduzirá as atividades do workshop, iniciando com a palestra “Uma abordagem neurocientífica sobre como programar sua mente para ser exatamente o que você pretende ser”, às 8h30. Em seguida, acontecerá a oficina “Abordagem Sistemática para a inovação”.

Sobre a palestrante

Paula Cristina da Silva é natural das Ilhas dos Açores, Portugal. É Psicopedagoga; mestre em Neuropsicologia; Psicóloga Clínica e Terapeuta Cognitiva Comportamental.