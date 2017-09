Muralha errou o lado em 73% dos pênaltis e só pegou um em 22

Diego foi o vilão da decisão da Copa do Brasil por ter sido o único a errar sua cobrança de pênalti, o que acabou dando o título para o Cruzeiro, mas o goleiro Muralha não conseguiu escapar das críticas.

Após falha de Thiago no primeiro jogo, o criticado arqueiro do Flamengo assumiu a função no segundo. Conhecido por ir mal em cobranças de pênaltis, Alex Muralha não decepcionou o adversário: cinco chutes, cinco gols.

E o G1 divulgou um relatório que aponta a fraca atuação do atleta nas penalidades. Foi apenas uma defesa em 22 cobradas contra o Flamengo. E ela aconteceu no Carioca de 2016, contra o Bangu. Sem contar que, em 73% das cobranças que se tornaram gol, Muralha não escolheu nem o lado certo.

Nessa quarta, ele pulou para o lado direito em todas. Segundo entrevista após o jogo, ele disse ter adotado uma estratégia para proceder de tal forma.

O Flamengo perdeu pela quarta vez uma final de Copa do Brasil. Já o Cruzeiro igualou o número de títulos do Grêmio, cinco, e se une ao clube gaúcho como maior campeão da competição.