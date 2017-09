141 novas vagas de emprego foram criadas em agosto no Acre, diz Caged

Acre encerrou o mês de agosto com a criação de 141 novas vagas de emprego com carteira assinada, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados são do Ministério do Trabalho.

O número aponta uma queda de 41% em relação ao mês de julho, quando foram criadas 239 vagas.

Durante o mês passado, o número de contratações chegou a 2.048 trabalhadores nos mais diversos setores contra a demissão de 1.907 pessoas.

Conforme o cadastro, o estado acreano ocupou o 18° no ranking dos estados no que diz respeito à geração de emprego.

O saldo positivo foi resultado, principalmente, dos setores da construção civil e indústria de transformação, que criaram juntos 140 postos de trabalho. Por outro lado, as principais quedas foram nos serviços e extrativa mineral, com menos 17 vagas cada setor. Com informações G1.