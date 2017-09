Polícia Militar prende dois homens por furto qualificado

Pedro Júlio Silva Marques, 19 anos, e Neidson Silva Souza, 34 anos, foram presos por policiais do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM), na madrugada desta quinta-feira, 28, em flagrante furtando um escritório, localizado no bairro Nova Esperança.

De acordo com os militares, a guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e conseguiram chegar antes da dupla fugir.Foram recuperados um notebook, uma caixa com cheques, celular, uma máquina de cartão, uma furadeira e vários outros objetos. Os militares apreenderam também ferramentas utilizadas pela dupla para cometer o furto.A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de comunicação da PM