Governo enviará carros-pipas para abastecer Bujari

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) informa que a partir desta sexta-feira, 29, receberá o auxílio de oito caminhões-pipas, custeados pelo governo do Estado, para abastecer a cidade de Bujari.

Os veículos captarão água na Estação de Tratamento (ETA 2) em Rio Branco e seguirão para o município, distante 20 quilômetros da capital.

As últimas chuvas na região não influenciaram no volume do reservatório que abastece o município, que apresenta os mais baixos níveis de água dos últimos anos.

A rede também é responsável por abastecer o Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Atualmente o fluxo de distribuição de água da cidade sofre um processo de intermitência de três dias.

A cidade de Bujari é uma das regiões onde foi decretada situação de emergência por causa da estiagem.

A publicação consta na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) e foi decretada pelo governador Tião Viana no último dia 25 de agosto.

O documento atende recomendações da Defesa Civil Estadual, que leva em consideração a escassez de chuvas registrada em sua maior parte nos meses de agosto, setembro e outubro. No entanto, a Defesa Civil Nacional ainda não reconheceu o decreto, fato que dificulta o enfrentamento da estiagem.

