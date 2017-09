‘Lula participará da eleição preso ou solto’, diz Dilma na Finlândia

Na última quarta-feira (27), a ex-presidente Dilma Rousseff embarcou para uma viagem de 12 dias para a Finlândia e a Rússia.

Nesta sexta-feira (29), durante palestra na Universidade de Helsinque, na Finlândia, ela voltou a falar sobre o processo de impeachment. “Perder e ganhar eleição é algo da vida democrática. Mas não é algo da vida democrática dar golpe. Não é da vida democrática tentar ganhar, como diz no futebol, no tapetão. Eu não sei se também usam aqui na Finlândia esse termo. Ganhar no tapetão não pode. E isso, politicamente, é impensável se você quer construir um regime de fato democrático”, criticou a petista.

Ao mencionar a expressão futibolística, Dilma arrancou risos da plateia. Tapetão é uma expressão muito usada para se referir a um time que perde em campo, durante o jogo, mas consegue reverter o resultado na Justiça.

A ex-presidente também falou sobre o cenário para as próximas eleições, no ano que vem. Segundo ela, conforme a coluna Expresso, da Época, o companheiro de partido e também ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será candidato “vivo ou morto”.

“Cada vez que Lula é condenado, cresce mais nas pesquisas. E cada vez que cresce nas pesquisas, aumentam o processo. Mas ele participará da eleição. Preso ou solto, condenado ou inocentado. Lula sempre estará presente porque ele não é mais uma pessoa. Ele já é um projeto”, acrescentou.

O petista foi condenado a 9 anos e meio de prisão, pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato em primeira instância, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação foi a primeira do ex-presidente na força-tarefa. A sentença cabe recurso e Lula aguarda em liberdade.