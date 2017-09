Governo divulga resultado final de processo seletivo da Seap

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária (Seap), torna público nesta sexta-feira, 29, o resultado final da prova prática de processo seletivo e a convocação de pessoal para a composição do quadro de servidores da instituição.

O resultado é referente ao edital 001, de maio de 2017, que prevê a contratação temporária de profissionais de nível fundamental. A convocação traz em ordem nível, cargo, nome do candidato de acordo com a classificação e nota.

De acordo com o previsto pela homologação do edital, os candidatos que não alcançaram 30% na soma das notas da análise curricular e prova prática foram excluídos do certame. Para mais informações, basta entrar em contato com a Seap, pelo telefone 3224-9621, ou com a Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), 3215-4031. O endereço eletrônico concursos.sga.ac.gov.br também está disponível para esclarecimentos.

Confira os editais dos resultados na íntegra.

EDITAL 008 – RESPOSTA DOS RECURSOS E RESULTADO FINAL DA PROVA PRÁTICA – SEAP -2017 – 12-09-17

EDITAL 009 – RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEAP-2017 – 25-09-17