Saúde Municipal anuncia alterações na distribuição de insulina e cadastramento para os portadores da doença

A partir desta segunda-feira, 2 de outubro, insulinodependentes residentes na capital deverão buscar o medicamento e os insumos para o uso da medicação – seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina, tiras reagentes de medida de glicemia capilar e lancetas – em uma das cinco Unidades de Referência de Atenção Primária – URAPs, Policlínica Barral y Barral, Centro de Saúde Souza Araújo ou UBS Figueira.

A distribuição dos insumos e insulina será feita para os usuários, habitantes do município de Rio Branco, munidos de prescrição médica. O quantitativo distribuído de seringas e agulhas para administração de insulina será de 30 unidades por mês para cada paciente.

Antes, em todas as 55 unidades da capital havia a distribuição da insulina e os insumos também eram distribuídos nos centros de saúde e unidades básicas. O secretário Municipal de Saúde, Oteniel Almeida, cita que o número de pessoas com diabetes em Rio Branco – que necessitam da insulina e seus insumos – aumentou consideravelmente, passando de 1.200 para 2.500. E para garantir um atendimento qualificado aos portadores de diabetes mellitus insulinodependentes e distribuir de forma racional os insumos e insulinas, houve a mudança na distribuição do remédio e dos insumos. Outra medida adotada pela secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) é o recadastramento dos pacientes, que será realizado de 9 a 20 de outubro.

O recadastramento deverá ser feito na Policlínica Barral y Barral, URAP Augusto Hidalgo de Lima, URAP Cláudia Vitorino, URAP Eduardo Assmar, URAP Roney Meireles, URAP Rosângela Pimentel, URAP São Francisco, Centro de Saúde Souza Araújo e UBS Figueira.

Os usuários deverão estar munidos de documento de identificação com foto, cartão do SUS, comprovante de endereço e receita médica do profissional do Sistema Único de Saúde, do município de Rio Branco, atualizada, que comprove a necessidade de utilização de insulina.

“Nosso objetivo é garantir um bom atendimento aos usuários da insulina e seus insumos. Por isso, o cadastramento será bastante útil e a distribuição do remédio e dos insumos nas URAPS e outras 3 unidades também nos permitirá um maior controle desse material, de forma a garantir sua distribuição sempre de forma continua”, completou o secretário.

Diabetes

O diabetes mellitus é uma doença crônica, caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose, cujo controle glicêmico inadequado resulta no aparecimento das graves complicações que reduzem a expectativa de vida e comprometem a qualidade de vida do portador desta doença.

Os portadores do tipo 1 é que necessitam das dosagens de insulina. A apresentação do diabetes tipo 1 é em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. O tratamento do DM tipo 1, além da terapia não farmacológica, exige sempre a administração de insulina, a qual deve ser prescrita pelo médico, cujas doses são ajustadas de acordo com as glicemias capilares.

O DM tipo 2 costuma ter início insidioso, que parece não ser grave, e sintomas mais brandos. Manifesta-se, em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de DM tipo 2. O DM tipo 2, exige tratamento não farmacológico, em geral complementado com antidiabético oral e, eventualmente, uma ou duas doses de insulina basal, conforme a evolução da doença.