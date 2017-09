Clássico em São Paulo e PSG de Neymar; tudo sobre a rodada

Ofutebol neste sábado tem diversos jogos pelo mundo. Logo as oito da manhã (hora de Brasília), tem rodada do espanhol com Deportivo La Coruña x Getafe. Logo em seguida, pelo inglês, o Huddersfield Town enfrenta o Tottenham.

Às 11h, Bornemouth x Leicester, Manchester United x Crystal Palace, Stoke City x Southamptom, West Bromwich x Watam x Swansea.

Logo em seguida, mais espanhol. Às 11h15 o Sevilla joga em casa contra o Málaga. Meio dia, brasileiros em campo. Após empate com o Montpellier, o PSG de Neymar enfrenta o Boerdeaux. À tarde, destaque para Chelsea x Manchester City, com William de um lado e Gabriel Jesus do outro. Aguero, que sofreu um acidente na Holanda, está fora por dois meses.

No meio da tarde, 16h, dois jogos do Brasileiro: Vasco x Chapecoense e Bahia x Coritiba. E pela série B, 16h30, Náutico x Boa Esporte, Vila Nova x Brasil de Pelotas e Internacional x Santa Cruz. Às 19h30, Guarani x Criciúma, Luverdense x Ceará. Pela série A, clássico paulista: Palmeiras x Santos.