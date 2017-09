MPE recomenda que prefeita de Tarauacá instale Caps

O Ministério Público Estadual (MPE) recomendou que a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, instale um Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) na cidade. A portaria foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico de ontem.

No documento, o promotor Flávio Bussab Della Líbera afirma que a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 prevê que cidade com 15 mil habitantes devem oferecer o atendimento aos pacientes com transtornos mentais e os dependentes químicos.

Segundo a recomendação, os vereadores apresentaram pedido para que a prefeita realizasse a instalação do serviço especializado, dispondo até de recursos para o atendimento, mas a gestora teria informado que não há planejamento para a criação do Caps.

Líbera chega a relatar no documento a importância da instalação por existir muitos dependentes químicos que acabam passando pela promotoria no município, além da existência de pessoas com transtornos mentais.

Na recomendação, o representante do MPE dá um prazo de 90 dias para que a gestora apresente o cronograma de instalação do Caps.

É a segunda recomendação que o MPE encaminha a prefeita, sendo que a primeira de 2017 foi a instalação de aterro sanitário para a destinação correta do lixo.

Freud Antunes