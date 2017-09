Greve continua e Correios realizam mutirão para colocar entregas em dia

ara colocar as entregas em dia, os funcionários dos Correios irão trabalhar neste sábado (30) e domingo (1). A greve aderida por menos de 20% dos servidores, desde o dia 22 de setembro, gerou atrasos no cronograma de trabalho da empresa, que, para reduzir os danos à população, realiza o segundo mutirão no Acre.

As encomendas dos Correios do Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) Seis de Agosto não saíram para entrega na manhã de quinta-feira (28). Servidores do Sindicato dos Trabalhadores de Empresa de Correios e Telégrafos do Acre (Sintect/AC) fecharam os portões do local em protesto contra a empresa.

Os veículos dos Correios retomaram as entregas às 14:30, após a Polícia Federal ameaçar de indiciar os manifestantes por impedirem os serviços da empresa. Na parte da manhã, clientes foram até o CDD na Estada do Amapá, nº 3338, para buscar encomendas.

Ainda na quinta-feira, o Tribunal Superior do Trabalho determinou, em decisão liminar, que a greve dos trabalhadores dos Correios é abusiva. Diante disso, os Correios aguardam o retorno dos empregados aos seus postos de trabalho e adotarão as providências necessárias para ingressar com dissídio coletivo no TST.

O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emmanoel Pereira, considera a o movimento abusivo, pois há elementos nos autos que indicam que a greve foi deflagrada quando o processo de negociação coletiva ainda se encontrava em andamento.

Greve continua

Mesmo com a decisão, a paralisação dos funcionários continua no Estado do Acre. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Empresa de Correios e Telégrafos do Acre (Sintect/AC), Edson Pinheiro, a decisão traz força ao movimento que se reúne na segunda-feira, 2 de outubro, em frente à agência dos Correios do Centro.

Edson informa que a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) ajuizou uma ação de defesa contra decisão do ministro. Um dos motivos da continuidade da greve, é que a decisão não determina prazo de retorno dos servidores, e nem multa a categoria.

“A empresa mandou cortar os pontos dos grevistas, mas ainda assim continuaremos o nosso movimento, e agora até com mais força”, relata o presidente sindical.

A categoria espera que até segunda-feira saia o resultado do protocolo judiciado pela federação em defesa do movimento grevista.

Motivos da greve

Entre os motivos da greve, estão o fechamento de agências por todo o país, pressão para adesão ao plano de demissão voluntária, ameaça de demissão motivada com alegação da crise, ameaça de privatização, corte de investimentos em todo o país, falta de concurso público, redução no número de funcionários, além de mudanças no plano de saúde e suspensão das férias para todos os trabalhadores, exceto para aqueles que já estão com férias vencidas.

Natan Peres