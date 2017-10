Governo, Anatel e Telecomunicações assinam termo para melhoria de serviços

O governo do Acre, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e representantes das empresas Vivo, Claro e TIM assinam nesta segunda-feira, 2, um Termo de Cooperação que visa melhorias e ampliação nos serviços de rede móvel e internet no Estado.

A solenidade ocorrerá no Palácio Rio Branco, às 8h, e contará com a presença do governador Tião Viana; do presidente da Anatel, Juarez Quadros, do presidente da Telefônica Vivo, Eduardo Navarro e do senador Jorge Viana.

Jorge Viana ressaltou que em seu mandato tem atuado buscando melhorias nos serviços de telecomunicações no Estado.

“Vamos trabalhar em 700 mega-hertz, a princípio com a Vivo e TIM e outras companhias vão entrar depois. Está ocorrendo uma mudança. Antes, as companhias atuavam em dois mil mega-hertz e as rádios ficavam em 700 mega-hertz. Por isso, a qualidade caía muito. O sistema que vamos utilizar é o mesmo da Europa. Rio Branco vai inaugurar os 700 mega-hertz. Isso é resultado de muito trabalho. O governador Tião Viana tem cobrado isso, o presidente Juarez ajudou e eu coloquei meu mandado nessa causa. Acho que vamos ter um divisor de águas”, afirmou o senador acreano.

A secretária de Comunicação do Estado, Andréa Zílio, destaca que a assinatura do Termo de Cooperação entre governo, empresas de telecomunicação e Anatel além de nos possibilitar uma melhor infraestrutura e serviços de dados e telefonia, consolida a política pública do governador Tião Viana que visa democratizar o acesso à informação.

“Agradecemos muito toda a articulação do senador Jorge Viana para que esse avanço fosse consolidado. Pensar em um mundo novo é saber que ele nos parece distante e diferente a cada segundo, a parceria e assinatura não só possibilita uma melhor infraestrutura de serviços de dados e telefonia, mas, definitivamente, conecta o Acre e fortalece nossa identidade”, conclui Zílio.

Jorge Viana avisa que os avanços não deverão ser restritos apenas a capital. “Vamos ter melhorias substanciais em Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia com a Vivo e a Claro vai promover melhoras nos 22 municípios”, adiantou o parlamentar.