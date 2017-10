Marcus Alexandre autoriza construção de unidade de saúde na Transacreana

Nova UBS vai garantir atendimento médico e odontológico a moradores da zona rural da capital, evitando a necessidade de deslocamento por quilômetros até a cidade

A partir do início de 2018 a comunidade da Estrada Transacreana contará com mais uma unidade de saúde. O prefeito Marcus Alexandre assinou neste sábado (30), a Ordem de Serviço para a construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS, na Vila Manoel Marques, no km 14 da Transacreana. O evento, que contou com a presença da comunidade e de autoridades, foi realizado no terreno onde será construída a UBS.

De porte I, a Unidade Básica de Saúde da Vila Manoel Marques contará com recepção climatizada, ambulatórios para atendimento médico e odontológico, farmácia, salas de curativos e de vacinação e terá capacidade para atender até quatro mil pessoas por mês da área referenciada. A coleta de material para exames também será feira na UBS da Vila Manoel Marques.

Os recursos para a construção da nova UBS são de emenda parlamentar da ex-deputada federal Perpétua Almeida somados à contrapartida da Prefeitura de Rio Branco. A UBS vai atender, além da Vila Manoel Marques, moradores do Projeto Moreno Maia, Cajazeira, Barro Alto, Água Preta, União, Polo Wilson Pinheiro.

Durante a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço, o prefeito destacou que, para os moradores, a UBS é a realização de um sonho. “As pessoas daqui iam para as unidades da Baixada, como a Maria Barroso, que construímos ano passado, e a Hidalgo de Lima, que reformamos recentemente também. Agora, com essa nova UBS, os moradores terão assistência aqui. Estou muito feliz de poder realizar esse sonho dos moradores daqui e agradeço muito todo o apoio da ex-deputada Perpétua Almeida”, completou o prefeito.

O presidente da Associação de Produtores e Moradores da Vila Manoel Marques, Ribamar Gomes, conta que já presenciou famílias tendo que vender pequenos animais, como galinhas, para conseguir dinheiro para buscar atendimento e consulta médica na cidade, o que não será mais necessário quando a UBS ficar pronta. “Não haverá mais sacrifícios ou dificuldades na área da saúde”. Segundo Nete Silva, líder da comunidade água Preta, na área do Riozinho do Rôla, onde vivem cerca de cem famílias, “a UBS é uma benção nas nossas vidas e vamos fazer exames aqui mesmo”. Para Maria Alice Barbosa, da Associação Deus Proverá, no quilômetro 25 da Transacreana, o “dentista com certeza será o mais procurado aqui nessa UBS”.

O presidente do Sindicato dos Pequenos Agricultores e Extrativistas do Acre (SINPASA), Laerte Soares, fala em mais qualidade de vida com a construção da nova unidade. “Os produtores não vão precisar perder um dia de trabalho para ir na cidade disputar vagas com os moradores da zona urbana. Médico e dentista perto de casa na zona rural é qualidade de vida para nossos agricultores”.

Perpétua Almeida, ex-deputada federal que garantiu os recursos para a obra, ressalta que essa é a terceira UBS erguida com recursos obtidos ainda durante seu mandato. “Fico feliz de ver que os recursos são bem empregados pelo prefeito Marcus Alexandre”. Já o médico e vereador Eduardo Farias cita a sensibilidade do prefeito “em proporcionar melhores dias também para quem vive na zona rural”. O deputado estadual Lourival Marques parabenizou o prefeito Marcus Alexandre, “que proporciona aos que vivem no campo os mesmos direitos dos que moram na cidade”.

Saúde na Comunidade

Enquanto a UBS não fica pronta, a Prefeitura de Rio Branco garante atendimento médico para a população da Transacreana por meio do programa Saúde na Comunidade. Neste sábado (30), 7 médicos, 3 enfermeiros, 3 técnicos em enfermagem e 17 Agentes Comunitários de Saúde atenderam a comunidade durante todo o dia na Escola Doutor Santiago Dantas. Vacinação, testes rápidos e dispensação de medicamentos também estavam à disposição da comunidade.

Dona Maria Antônia, que mora no Ramal do Rodrigo, no km 25 da Transacreana, levou os cinco filhos para a consulta e diz que nem teria dinheiro para pagar a passagem de toda a família para chegar até a cidade. “Aqui consultei todos e vou levando os remédios para casa”.

30ª Unidade de Saúde da gestão de Marcus Alexandre

A UBS da Vila Manoel Marques será a 30º unidade construída pelo prefeito Marcus Alexandre. O secretário Municipal de Saúde, Oteniel Almeida, destaca que, das 55 unidades de saúde existentes em Rio Branco, mais da metade foram erguidas desde que o atual prefeito assumiu a prefeitura. Todo o investimento resultou no aumento da cobertura da Atenção Básica de Saúde: em 2013, os serviços alcançavam 68.03 % da população da capital, passando para 90.28 % em 2016. Já a cobertura do Programa Saúde da Família passou de 47.57 %, em 2013, para os atuais 60.41 %.

Mais uma UBS na Transacreana

A unidade da Vila Manoel Marques vai ampliar o atendimento em saúde que a Prefeitura de Rio Branco oferta à comunidade da Transacreana. No quilômetro 58, na Vila Verde, funciona a Unidade de Saúde da Família – USF Sebastiana Prado, que passou por significativa reforma e ampliação em suas instalações recentemente.

Na USF Sebastiana Prado são atendidos os moradores dos projetos Figueira, Itamaraty, Oriente, Capela, Jarina, Riozinho do Rôla e outras comunidades. Além dos dois médicos, a unidade conta com uma enfermeira, três técnicos em enfermagem e onze Agentes Comunitários de Saúde. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas e de enfermagem, coleta de exames uma vez por semana (os resultados são entregues no local), vacinação e planejamento familiar.

Incentivo à produção na região da Transacreana

Ainda na Vila Manoel Marques, o prefeito Marcus Alexandre também participou da entrega de duas toneladas de sementes de milho para as Associações de Produtores da Transacreana. A entrega ocorreu junto com o secretário-adjunto de Agricultura e Pecuária do Estado, Fernando Melo, e do diretor da Secretaria Extensão Agroflorestal E Produção Familiar (SEAPROF), Paulo Brana, e serve de incentivo à produção rural naquela região.