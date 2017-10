TCE multa gestores por não respeitarem o limite de gastos

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiram pela aplicação de multas a gestores e ex-gestores que somada superam os R$ 17,8 mil por deixar de cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e gastar mais que devia ou por não informar as dívidas que possuía.

A maior multa foi aplicada ao prefeito de Rodrigues Alves, Sebastião Correia, que terá que pagar R$ 14.280 por ultrapassar o milite com gastos com pessoal que atingiu os 59% da arrecadação.

Segundo o conselheiro-relator, Ronald Polanco, a irregularidade foi confirmada durante uma inspeção determinada depois de uma liminar que suspendeu um processo simplificado para a contratação provisória com trabalhadores para a área da saúde.

O ex-prefeito de Epitaciolândia, André Hassem, acabou sendo multado por deixar de comunicar ao TCE sobre a existência de dívidas com a Eletrobras Acre, situa- ção que acabou sendo informada pela própria estatal, por isso o ex- -administrador acabou multado em R$ 3.570.

O relator do processo, Ronald Polanco, lembrou que o ex-gestor foi comunicado sobre a importância de informar os débitos, o que foi ignorado.

Na mesma sessão, os conselheiros decidiram manter a reprovação das contas Câmara Municipal de Mâncio Lima, durante o exercício de 2014, negando o pedido de reconsideração do ex-presidente do legislativo, Manoel Medeiros Rodrigues, que foi condenado a devolver R$ 47 mil e a pagar uma multa de R$ 7 mil por não ter realizado licitação para a contratação de serviços de contabilidade e de informática