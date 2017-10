Soldado do Exército é assassinado com tiro na cabeça

O soldado do Exército Brasileiro, Jhonatan da Silva, 19 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na manhã deste sábado (30) em uma das ruas do conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Jhonatan morava no bairro Belo Jardim e foi à Cidade do Povo visitar uma tia. Mas ao se aproximar da residência da tia, a vítima presenciou uma mulher sendo assaltada por dois homens armados. Os suspeitos perceberam a presença de Jhonatan e o perseguiram. A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida com um tiro na testa e morreu no local do crime.

De acordo com informações da polícia, os assaltantes atiraram 4 vezes contra o soldado, mas só uma bala acertou a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda foi acionado, mas ao chegar ao local o militar já estava morto.

Homens da Polícia Militar estiveram no local, colheram informações e saíram a procura dos suspeitos. Até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso.