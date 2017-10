Secretaria de Saúde prepara programação do Outubro Rosa

Com o tema “Tempo de se cuidar. Previna-se contra o câncer de mama”, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), em parceria com o gabinete da vice-governadora Nazareth Araújo, Prefeitura de Rio Branco, Central de Articulação das Entidades de Saúde (Cades), Secretaria de Políticas para Mulheres e a Universidade Federal do Acre (Ufac), prepara uma série de atividades em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização e luta contra o câncer de mama.

Como forma de alertar, especialmente a importância dos autoexames regulares, a programação do Outubro Rosa tem início no dia 3, com abertura oficial da campanha com iluminação do Lago da Ufac na cor rosa, show musical, orientações e entrega de laços que simbolizam a luta contra o câncer de mama, a partir das 16h30, na Universidade Federal do Acre (Ufac).

“O objetivo é alertar a população sobre o câncer de mama, divulgando informações sobre conhecimento da mulher, a importância dela conhecer seu próprio corpo. 90% dos casos de câncer de mama são descobertos pela própria mulher. Por isso é tão importante realizar o autoexame frequentemente, além é claro, da realização de mamografia de rastreamento para mulheres entre 50 e 69 anos”, destaca a técnica da Divisão de Doenças Crônicas, Argentina Rocha.

Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), e do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa para o Brasil, biênio 2016/2017, aponta para uma ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer, sendo o de mama o segundo mais incidente entre as mulheres. Entretanto, se for descoberto no começo, o tratamento é mais eficaz, podendo evitar terapias mais agressivas e reduzir a mortalidade.

No ano passado, o Acre contabilizou 58 novos casos, e 25 mulheres morreram por consequências do câncer de mama.