Jogador de futebol amador é morto a facadas no Guajará

Um jovem que era destaque no futebol amador de Guajará no Amazonas foi morto a facadas nesta madrugada durante uma briga em um bar do município. O crime causou comoção aos moradores. Luquinha como era conhecido o José Lucas da Silva Mesquita, de 24 anos, era artilheiro do campeonato amador de Guajará e defendia o selecionado no município, inclusive no Copão do Vale do Juruá onde o time chegou até a final.

Após o jogo de ontem contra Rodrigues Alves em Cruzeiro do Sul ele foi se divertir em um bar com amigos. O rapaz foi morto a facadas, o corpo estava sendo velado em uma igreja evangélica. Um outro jogador da seleção de Guajará, que não quis se identificar, também estava na festa e ainda sofreu um ferimento nos dedos da mão.

“A gente estava lá no bar bebendo quando começou a briga com outro rapaz, os seguranças apartaram, eles entraram de novo, chegaram a brigar até com filho do dono do bar, e o Luquinha se envolveu, jogavam capacete, e até aí estavam desarmados, quando chegaram outros com as armas e entraram, me atingiram quando eu estava de costa e também o Luquinha. Colocaram ele no carro, tentaram reanimar, mas não teve jeito”, contou.

O suspeito fugiu, ele mora em Cruzeiro do Sul no Bairro Santa Terezinha, segundo a polícia.

“Já tinha terminado a festa quando aconteceu o caso. Estava na minha casa ali quando só vi a confusão. O rapaz do Santa Terezinha foi para cima dele com a faca. O segurança não conseguiu dar conta. Era uma briga generalizada. Levei ele para o hospital do Guajará, mas não deu tempo”, relatou.