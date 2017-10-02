seg, out 2 2017

TRE-AC inicia atendimento itinerante para a troca de títulos nesta terça, 3

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) fará atendimento itinerante, a partir desta terça-feira, 3, em escolas de Rio Branco para a troca dos títulos dos eleitores inscritos na extinta 10ª Zona Eleitoral.
A Escola Maria Lúcia Marin, no bairro Morada do Sol, será a primeira a receber atendimento itinerante, no período de 3 a 6 de outubro. A entrega de títulos no local será para eleitores que votam nessa escola e também nas escolas Jorge Lavocat e Lato Sensu, no horário de 8 às 13 horas.
A presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, estará presente na escola, às 8h30, realizando o lançamento oficial da campanha. De acordo com o cronograma, a equipe do TRE deverá visitar 11 locais de votação até 2018, com o objetivo de atender aproximadamente 76 mil eleitores da 10ª Zona que foram transferidos para as 1ª e 9ª Zonas, em razão do rezoneamento eleitoral das capitais, determinado pelo TSE.
Paralelamente ao atendimento itinerante, a Justiça Eleitoral acreana está fazendo a troca dos títulos de segunda a sexta-feira, no Fórum Eleitoral de Rio Branco, localizado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Polícia Federal. No Fórum Eleitoral, o atendimento é de 8 às 17 horas.

Para ser atendido, basta o eleitor comparecer a um dos pontos divulgados pela Justiça Eleitoral portando a identidade ou qualquer outro documento oficial com foto para receber o novo título na mesma hora.Confira a seguir o cronograma de entrega dos títulos de eleitores inscritos na extinta 10ª Zona Eleitoral:

Cronograma de entrega dos títulos eleitorais 
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS BAIRRO
ESC. MARIA LUCIA MOURA MARIN 03 a 06/10/2017 ESC. JORGE LAVOCAT TROPICAL
LATO-SENSU TROPICAL
ESC. MARIA LUCIA MOURA MARIN MORADA DO SOL
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS BAIRRO
ESCOLA TEODOLINA FALCÃO MACEDO   10 a 11 e 13/10/2017 ESC. TEODOLINA FALCÃO MACEDO PLACAS
ESC. RAIMUNDO BORGES CHICO MENDES
UNIDADE DE SAÚDE VITÓRIA VITÓRIA
ESC. LINDAURA MARTINS LEITÃO JARDIN EUDORADO
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAL DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS BAIRROS
ESCOLA NEUTEL MAIA 17 a 20/10/2017 IAPEN/AC BOSQUE
PRÉDIO DO INSS BOSQUE
ESCOLA NEUTEL MAIA BOSQUE
ESC. PRESBITERIANA JOÃO CALVINO BOSQUE
SEC. DE EST. DE DESENV. FLORESTAL, DA IND. DO COM. E SERV. SUSTENTÁVEIS BOSQUE
SEC. PEQUENOS NEGÓCIOS CENTRO
UMARB – PARQUE DA MATERNIDADE BOSQUE
 
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO SEÇÕES ABRANGIDAS BAIRROS
ELETROACRE 24 a 27/10/2017 ESC. DOM GIOCONDO MARIA GROTTI BOSQUE
ESC. SAMUEL BARREIRA BOSQUE
PRÉDIO DA COHAB-ACRE BOSQUE
ELETROACRE BOSQUE
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – SEME BOSQUE
COLÉGIO VITÓRIA BOSQUE
UIP BOSQUE
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS BAIRRO
HORTO FLORESTAL 06 a 11/11/2017 SENAC BOSQUE
ESC. MOZART DONIZETE VILA IVONETE
ESCOLA AME SANTA QUITÉRIA
INST. LOURENÇO FILHO VILA IVONETE
FUNASA VILA IVONETE
JUNTA COMERCIAL VILA IVONETE
ESC. RAIMUNDO HERMÍNIO DE MELO RAIMUNDO MELO
ESC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS VILA IVONETE
PGE VILA IVONETE
ESC. LUIZ DE CARVALHO FONTTINELE ALEGRIA
CENTO DE SAÚ DE DA VILA IVONETE VILA IVONETE
HORTO FLORESTAL VILA IVONETE
FECOMÉRCIO VILA IVONETE
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS BAIRRO
INCRA 21 a 24/11/2017 ESC. CASTELO BRANCO AVIÁRIO
ESC. MÁRIO DE OLIVEIRA AVIÁRIO
ESC. HUBERTO SOARES JOSÉ AUGUSTO
ESC. CAMPOS PEREIRA JOSÉ AUGUSTO
INCRA AVIÁRIO
DEP. PRODUÇÃO ANIMAL AVIÁRIO
UNOPAR AVIÁRIO
IDAF AVIÁRIO
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAL DE VOTAÇÃO BAIRRO
IFAC 28 A 30/11 e 01/12/2017 ESC. VOVÓ MOCINHA XAVIER MAIA
ESC. CARLOS CASAVECCHIA XAVIER MAIA
ESC. MARIANA DA SILVA OLIVEIRA (Antigo Nazaré Dourado) XAVIER MAIA
ESC. GLÓRIA PEREZ XAVIER MAIA
CAMPUS – IFAC XAVIER MAIA
PESACRE PARQUE DOS SABIÁS
CASEF APOLÔNIO SALES
ESC. MONTE CASTELO APOLÔNIO SALES
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAL DE VOTAÇÃO BAIRRO
ESCOLA BERTA VIEIRA 05 a 07 e 09/12/2017 ESC. PIMENTEL GOMES SÃO FRANCISCO
ESC. BERTA VIEIRA SÃO FRANCISCO
ESC. ISA MELO SÃO FRANCISCO
ESC. LUIZA CARNEIRO DANTAS SÃO FRANCISCO
CEJA – SÃO FRANCISCO SÃO FRANCISCO
ESC. CLÍCIA GADELHA SÃO FRANCISCO
URAP – SÃO FRANCISCO SÃO FRANCISCO
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAL DE VOTAÇÃO BAIRRO
ESCOLA SESI 12 a 15/12/2017 CONAB ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
ESC. MARIA CHALUB LEITE NOVA ESTAÇÃO
ESC. ANICE DIB JATENE GERALDO FLEMING
ESC. ALVARO VIEIRA DA ROCHA CONQUISTA
ESC. FRANCISCA ARAGÃO DA SILVA GERALDO FLEMING
ESC. IONE PORTELA DA COSTA CASAS NOVA ESTAÇÃO
ESC. DR. JOÃO AGUIAR MANOEL JULIÃO
ESCOALA SESI ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
CENTRO CULT. THAUMATURGO FILHO MANOEL JULIÃO
ESC. CHRIZARUBINA LEITÃO ABRAÁO MANOEL JULIÃO
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAL DE VOTAÇÃO BAIRRO
ESCOLA PEDRO MARTINELO 15 a 19/01/2018 UNIDADE DE SAÚDE PLATILDE OLIVEIRA DA SILVA TANCREDO NEVES
ESC. ISMAEL GOMES DE CARVALHO TANCREDO NEVES
ESC. ELOZIRA DOS SANTOS TOMÉ ALTO ALEGRE
CRECHE JAIRO JUNIOR TANCREDO NEVES
ESC. DJALMA TELES JORGE LAVOCAT
ESC. EUFROZINA SILVA OLIVEIRA ALTO ALEGRE
UNIDADE DE SAÚDE EUPÍDIO MOREIRA DEFESA CIVIL
ESC. JOELMA OLIVEIRA MONTANHÊS
ESC. PEDRO MARTINELLO MONTANHÊS
UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO RONEY MEIRELES VILA IVONETE
CRAS – TANCREDO NEVES TANCREDO NEVES
ESC. JESSE SANTIAGO JORGE LAVOCAT
CEJA – MONTANHÊS MONTANHÊS
ESC. MÁRIO LOBÃO ALTO ALEGRE
LOCAL DE ENTREGA DATA DO ATENDIMENTO LOCAL DE VOTAÇÃO BAIRRO
ESCOLA MARILENA DE AMORIM MANSOUR 12/10/2017 ESCOLA MARILENA DE AMORIM MANSOUR RAMAL BOA ÁGUA – ZONA RURAL
Gestor Responsável: Tribunal Regional Eleitoral – AC


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