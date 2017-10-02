TRE-AC inicia atendimento itinerante para a troca de títulos nesta terça, 3

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) fará atendimento itinerante, a partir desta terça-feira, 3, em escolas de Rio Branco para a troca dos títulos dos eleitores inscritos na extinta 10ª Zona Eleitoral.
A Escola Maria Lúcia Marin, no bairro Morada do Sol, será a primeira a receber atendimento itinerante, no período de 3 a 6 de outubro. A entrega de títulos no local será para eleitores que votam nessa escola e também nas escolas Jorge Lavocat e Lato Sensu, no horário de 8 às 13 horas.
A presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, estará presente na escola, às 8h30, realizando o lançamento oficial da campanha. De acordo com o cronograma, a equipe do TRE deverá visitar 11 locais de votação até 2018, com o objetivo de atender aproximadamente 76 mil eleitores da 10ª Zona que foram transferidos para as 1ª e 9ª Zonas, em razão do rezoneamento eleitoral das capitais, determinado pelo TSE.
Paralelamente ao atendimento itinerante, a Justiça Eleitoral acreana está fazendo a troca dos títulos de segunda a sexta-feira, no Fórum Eleitoral de Rio Branco, localizado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Polícia Federal. No Fórum Eleitoral, o atendimento é de 8 às 17 horas.
Para ser atendido, basta o eleitor comparecer a um dos pontos divulgados pela Justiça Eleitoral portando a identidade ou qualquer outro documento oficial com foto para receber o novo título na mesma hora.Confira a seguir o cronograma de entrega dos títulos de eleitores inscritos na extinta 10ª Zona Eleitoral:
|Cronograma de entrega dos títulos eleitorais
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS
|BAIRRO
|ESC. MARIA LUCIA MOURA MARIN
|03 a 06/10/2017
|ESC. JORGE LAVOCAT
|TROPICAL
|LATO-SENSU
|TROPICAL
|ESC. MARIA LUCIA MOURA MARIN
|MORADA DO SOL
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS
|BAIRRO
|ESCOLA TEODOLINA FALCÃO MACEDO
|10 a 11 e 13/10/2017
|ESC. TEODOLINA FALCÃO MACEDO
|PLACAS
|ESC. RAIMUNDO BORGES
|CHICO MENDES
|UNIDADE DE SAÚDE VITÓRIA
|VITÓRIA
|ESC. LINDAURA MARTINS LEITÃO
|JARDIN EUDORADO
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAL DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS
|BAIRROS
|ESCOLA NEUTEL MAIA
|17 a 20/10/2017
|IAPEN/AC
|BOSQUE
|PRÉDIO DO INSS
|BOSQUE
|ESCOLA NEUTEL MAIA
|BOSQUE
|ESC. PRESBITERIANA JOÃO CALVINO
|BOSQUE
|SEC. DE EST. DE DESENV. FLORESTAL, DA IND. DO COM. E SERV. SUSTENTÁVEIS
|BOSQUE
|SEC. PEQUENOS NEGÓCIOS
|CENTRO
|UMARB – PARQUE DA MATERNIDADE
|BOSQUE
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|SEÇÕES ABRANGIDAS
|BAIRROS
|ELETROACRE
|24 a 27/10/2017
|ESC. DOM GIOCONDO MARIA GROTTI
|BOSQUE
|ESC. SAMUEL BARREIRA
|BOSQUE
|PRÉDIO DA COHAB-ACRE
|BOSQUE
|ELETROACRE
|BOSQUE
|SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – SEME
|BOSQUE
|COLÉGIO VITÓRIA
|BOSQUE
|UIP
|BOSQUE
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS
|BAIRRO
|HORTO FLORESTAL
|06 a 11/11/2017
|SENAC
|BOSQUE
|ESC. MOZART DONIZETE
|VILA IVONETE
|ESCOLA AME
|SANTA QUITÉRIA
|INST. LOURENÇO FILHO
|VILA IVONETE
|FUNASA
|VILA IVONETE
|JUNTA COMERCIAL
|VILA IVONETE
|ESC. RAIMUNDO HERMÍNIO DE MELO
|RAIMUNDO MELO
|ESC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS
|VILA IVONETE
|PGE
|VILA IVONETE
|ESC. LUIZ DE CARVALHO FONTTINELE
|ALEGRIA
|CENTO DE SAÚ DE DA VILA IVONETE
|VILA IVONETE
|HORTO FLORESTAL
|VILA IVONETE
|FECOMÉRCIO
|VILA IVONETE
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS
|BAIRRO
|INCRA
|21 a 24/11/2017
|ESC. CASTELO BRANCO
|AVIÁRIO
|ESC. MÁRIO DE OLIVEIRA
|AVIÁRIO
|ESC. HUBERTO SOARES
|JOSÉ AUGUSTO
|ESC. CAMPOS PEREIRA
|JOSÉ AUGUSTO
|INCRA
|AVIÁRIO
|DEP. PRODUÇÃO ANIMAL
|AVIÁRIO
|UNOPAR
|AVIÁRIO
|IDAF
|AVIÁRIO
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAL DE VOTAÇÃO
|BAIRRO
|IFAC
|28 A 30/11 e 01/12/2017
|ESC. VOVÓ MOCINHA
|XAVIER MAIA
|ESC. CARLOS CASAVECCHIA
|XAVIER MAIA
|ESC. MARIANA DA SILVA OLIVEIRA (Antigo Nazaré Dourado)
|XAVIER MAIA
|ESC. GLÓRIA PEREZ
|XAVIER MAIA
|CAMPUS – IFAC
|XAVIER MAIA
|PESACRE
|PARQUE DOS SABIÁS
|CASEF
|APOLÔNIO SALES
|ESC. MONTE CASTELO
|APOLÔNIO SALES
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAL DE VOTAÇÃO
|BAIRRO
|ESCOLA BERTA VIEIRA
|05 a 07 e 09/12/2017
|ESC. PIMENTEL GOMES
|SÃO FRANCISCO
|ESC. BERTA VIEIRA
|SÃO FRANCISCO
|ESC. ISA MELO
|SÃO FRANCISCO
|ESC. LUIZA CARNEIRO DANTAS
|SÃO FRANCISCO
|CEJA – SÃO FRANCISCO
|SÃO FRANCISCO
|ESC. CLÍCIA GADELHA
|SÃO FRANCISCO
|URAP – SÃO FRANCISCO
|SÃO FRANCISCO
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAL DE VOTAÇÃO
|BAIRRO
|ESCOLA SESI
|12 a 15/12/2017
|CONAB
|ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
|ESC. MARIA CHALUB LEITE
|NOVA ESTAÇÃO
|ESC. ANICE DIB JATENE
|GERALDO FLEMING
|ESC. ALVARO VIEIRA DA ROCHA
|CONQUISTA
|ESC. FRANCISCA ARAGÃO DA SILVA
|GERALDO FLEMING
|ESC. IONE PORTELA DA COSTA CASAS
|NOVA ESTAÇÃO
|ESC. DR. JOÃO AGUIAR
|MANOEL JULIÃO
|ESCOALA SESI
|ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
|CENTRO CULT. THAUMATURGO FILHO
|MANOEL JULIÃO
|ESC. CHRIZARUBINA LEITÃO ABRAÁO
|MANOEL JULIÃO
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAL DE VOTAÇÃO
|BAIRRO
|ESCOLA PEDRO MARTINELO
|15 a 19/01/2018
|UNIDADE DE SAÚDE PLATILDE OLIVEIRA DA SILVA
|TANCREDO NEVES
|ESC. ISMAEL GOMES DE CARVALHO
|TANCREDO NEVES
|ESC. ELOZIRA DOS SANTOS TOMÉ
|ALTO ALEGRE
|CRECHE JAIRO JUNIOR
|TANCREDO NEVES
|ESC. DJALMA TELES
|JORGE LAVOCAT
|ESC. EUFROZINA SILVA OLIVEIRA
|ALTO ALEGRE
|UNIDADE DE SAÚDE EUPÍDIO MOREIRA
|DEFESA CIVIL
|ESC. JOELMA OLIVEIRA
|MONTANHÊS
|ESC. PEDRO MARTINELLO
|MONTANHÊS
|UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO RONEY MEIRELES
|VILA IVONETE
|CRAS – TANCREDO NEVES
|TANCREDO NEVES
|ESC. JESSE SANTIAGO
|JORGE LAVOCAT
|CEJA – MONTANHÊS
|MONTANHÊS
|ESC. MÁRIO LOBÃO
|ALTO ALEGRE
|LOCAL DE ENTREGA
|DATA DO ATENDIMENTO
|LOCAL DE VOTAÇÃO
|BAIRRO
|ESCOLA MARILENA DE AMORIM MANSOUR
|12/10/2017
|ESCOLA MARILENA DE AMORIM MANSOUR
|RAMAL BOA ÁGUA – ZONA RURAL
Gestor Responsável: Tribunal Regional Eleitoral – AC