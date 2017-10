TRE-AC inicia atendimento itinerante para a troca de títulos nesta terça, 3

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) fará atendimento itinerante, a partir desta terça-feira, 3, em escolas de Rio Branco para a troca dos títulos dos eleitores inscritos na extinta 10ª Zona Eleitoral.

A Escola Maria Lúcia Marin, no bairro Morada do Sol, será a primeira a receber atendimento itinerante, no período de 3 a 6 de outubro. A entrega de títulos no local será para eleitores que votam nessa escola e também nas escolas Jorge Lavocat e Lato Sensu, no horário de 8 às 13 horas.

A presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, estará presente na escola, às 8h30, realizando o lançamento oficial da campanha. De acordo com o cronograma, a equipe do TRE deverá visitar 11 locais de votação até 2018, com o objetivo de atender aproximadamente 76 mil eleitores da 10ª Zona que foram transferidos para as 1ª e 9ª Zonas, em razão do rezoneamento eleitoral das capitais, determinado pelo TSE.

Paralelamente ao atendimento itinerante, a Justiça Eleitoral acreana está fazendo a troca dos títulos de segunda a sexta-feira, no Fórum Eleitoral de Rio Branco, localizado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Polícia Federal. No Fórum Eleitoral, o atendimento é de 8 às 17 horas.