Acre tem previsão de temporais e chegada de frente fria

Uma onda de frio polar avança rapidamente na direção do Acre. A frente fria que a antecede chegará ao leste e sul do estado, entre 20 e 23 horas desta segunda-feira 02.

Não será friagem nem tampouco haverá frio, mas a temperatura cai e interrompe o calor dos últimos dias na região. A onda polar vai trazer um friozinho agradável nesta terça-feira, no leste e no sul do Acre, no sul e oeste de Rondônia.

Nas cidades acreanas de Rio Branco e Brasileia, por exemplo, esta terça-feira será com céu encoberto e chuvas a qualquer momento. A temperatura máxima, durante o dia inteiro, deverá ficar abaixo de 26ºC.

Em algumas cidades, a temperatura mínima pode ficar abaixo de 16ºC, ao amanhecer de quarta-feira. Pode chover muito no Acre, em Rondônia, no Amazonas, entre esta segunda-feira e a terça-feira.