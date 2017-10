Prefeitura continua recuperação de vias e limpeza na capital

Cumprindo a programação de verão, a Prefeitura de Rio Branco, através da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), segue com o trabalho de recuperação de vias estruturantes da capital. Mesmo com a proximidade do inverno, os trabalhos não param e as dez equipes em atuação intensificaram os serviços realizados diariamente em todas as regionais da cidade.

Seguindo orientação do prefeito Marcus Alexandre, a EMURB prioriza a recuperação e manutenção viária nos corredores de ônibus e vias estruturantes, por receberem o maior fluxo de veículos e fazer a ligação de bairros. As equipes seguem com os trabalhos em ritmo intenso para que a resposta seja dada de forma mais eficiente e rápida à população.

Manutenção e limpeza de vias

A Rua Antônio Pessoa Jucá, antiga Flaviano Melo, que liga os bairros Montanhês, Tancredo Neves e Alto Alegre, recebe esta semana serviços de recuperação em toda sua extensão. Por dia, serão utilizadas na via entre 16 e 24 toneladas de insumos.

Aproximadamente 200 toneladas de asfalto são utilizadas diariamente em ações de tapa-buracos na cidade, o que demostra o grande esforço da Prefeitura para manter esses serviços que são custeados com recursos próprios do município. As equipes de pavimentação asfáltica, de drenagem e terraplanagem atuam esta semana, nos bairros: Manoel Julião, Montanhês, João Eduardo, Bosque, Quinze, Belo Jardim I, Canaã e Joafra.

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) também atuam diariamente com frentes de limpezas em todas as regionais de Rio Branco. A programação de serviços da EMURB e da SEMSUR é disponibilizada diariamente no site da Prefeitura de Rio Branco através do endereço www.riobranco.ac.gov.br.

