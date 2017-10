Rio Branco intensifica ações de prevenção do câncer de mama

Mais de 50 mulheres foram nesta segunda-feira, 02, ao Centro de Apoio e Diagnóstico (CAD) para fazer mamografia, o exame que previne o câncer de mama. O atendimento realizado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), em parceria com o Governo do Estado e entidades não governamentais, marcou a abertura da campanha Outubro Rosa no município.

Moradora do bairro Apolônio Sales, 52 anos de idade, Zildamira Moreira foi uma das primeiras a chegar para o exame. Ela foi junto com as amigas do grupo de hidroginástica do CRAS São Francisco. “Sempre fiz preventivo. Todos os anos procurava a unidade de saúde para fazer meus exames, até que um dia foi diagnosticado o câncer. O diagnóstico precoce foi fundamental para que eu vencesse a doença. Hoje, mesmo estando curada, continuo a fazer os exames regularmente, por isso estou aqui”, disse Zildamira. “Quanto mais cedo se descobre a doença, maior a garantia de cura e vida longa. E viver é tão bom”, completou.

A primeira atividade deste Outubro Rosa em Rio Branco contou com a participação do secretário de Saúde, Oteniel Almeida, da secretária da Mulher, Lidianne Cabral, da secretária de Igualdade Racial, Elza Lopes, além da vereadora Elzinha Mendonça e da representante do Hospital do Câncer do Acre, Mirza Felix. Representando Associação Amigos do Peito estava a professora Iara Vieira.

“É um momento simbólico em que fazemos mamografia e o rastreamento pra identificar mulheres que ainda não tiveram oportunidade de fazer a mamografia. Muitas delas estão fazendo o exame pela primeira vez”, destacou o secretário Oteniel Almeida.

A secretária da Mulher, Lidianne Cabral, destacou a importância da ação. “O câncer é uma das doenças que mais mata mulheres. Em Rio Branco, além do Centro Especializado para o Atendimento das Mulheres e Crianças que a Prefeitura mantém na Policlínica Barral y Barral, a secretaria da Mulher tem esse trabalho articulado com a secretaria de Saúde porque sabemos o quanto é importante prevenir. Por isso estamos aqui também com mulheres atendidas pela Casa Rosa Mulher, para fazer a prevenção. Queremos que outubro chegue para florir a vida de todas as mulheres”.

De acordo com a secretária de Promoção da Igualdade Racial, Elza Lopes, o câncer é uma doença que pode afetar qualquer pessoa, mas as mulheres negras são mais suscetíveis. “É mito dizer que a mulher negra adoece menos. Há doenças que têm maior prevalência entre as mulheres negras, o câncer é uma delas. Essas campanhas chamam a atenção quanto à necessidade de prevenção”.

Presidente da Comissão de Saúde na Câmara Vereadores de Rio Branco, a vereadora Elzinha Mendonça reafirmou o compromisso em fortalecer as ações de Saúde da Mulher. “Já fazemos esse trabalho na Comissão de Saúde da Câmara. Meu mandato está à disposição para que continuamos juntos nesta luta”, disse Elzinha.

Ações seguem durante todo o mês de outubro

A campanha do Outubro Rosa surgiu na década de 1990 com o objetivo de conscientizar quanto à importância da prevenção. Voltada às mulheres com idade entre 50 e 69 anos, ela objetiva chamar a atenção para a importância de realizar exames preventivos contra os cânceres da mama e do colo do útero. Durante a campanha, Estado e Município intensificam ações de conscientização e mobilizam toda a estrutura para garantir a oferta dos exames.

“A nossa recomendação é de que todas as mulheres que ainda não fizeram o exame procurem a unidade de saúde de que estaremos durante todo o mês fortalecendo as estratégias para garantir que tenha o tratamento adequado e prevenção. Todas as unidades estão preparadas para atender as mulheres e encaminhar às unidades onde são realizados os exames. Além dos exames a programação inclui também ações educativas e de sensibilização”, informou o secretário de Saúde Oteniel Almeida.

Confira toda a programação do Outubro Rosa em Rio Branco:

Da Assessoria