PM apreende arma de fogo no Ramal do Panorama

Homens do Quinto Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) apreenderam uma pistola com uma dupla que tentava fugir de barreira policial. O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira, 3 de outubro, no Ramal do Panorama.

Policiais militares realizavam a “Operação Bloqueio” ao longo da estrada do São Francisco, momento em que perceberam que uma dupla em uma motocicleta Yamaha Crypton tentava retornar e escapar da barreira policial.

Foi feito o acompanhamento e a guarnição conseguiu realizar a abordagem. Durante a busca pessoal foi encontrada a quantia de 906 reais em espécie divididos em muitas notas. Perguntado sobre a procedência do dinheiro, o indivíduo não soube responder, e ainda passou o nome falso para os militares.

Os policiais foram à residência do agente para checar seu nome. Chegando ao local, se depararam com sua esposa e, ao perguntar se ela o conhecia pelo nome informado por ele, ela não reconheceu e informou o nome correto dele.

Novamente questionado sobre o dinheiro, o homem afirmou ser produto de roubo a uma residência no bairro Rosalinda e informou onde estava a arma usada no crime. A esposa do envolvido trouxe do interior da casa uma pistola com dois carregadores e 16 munições intactas.

O material foi apreendido e encaminhado, juntamente com os responsáveis, para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos inerentes ao fato.

Assessoria PMAC