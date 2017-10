Audiências nos ministérios e reuniões com parlamentares visam liberação de recursos para obras em andamento na capital e proposição de emendas ao OGU 2018.

O prefeito Marcus Alexandre cumpre agenda em Brasília nesta terça e quarta-feira, 3 e 4 de outubro, para série de audiências com ministros, parlamentares e autoridades federais em busca de liberação de recursos para o município de Rio Branco. As audiências ocorrem na Caixa Econômica Federal e na Secretaria do Tesouro Nacional, onde o prefeito debate a liberação de empréstimo para pagamento de precatórios.A Prefeitura de Rio Branco está atuando fortemente para cumprir compromissos determinados pela Emenda Constitucional 99, que ordena o pagamento de precatórios até o ano de 2020.

Marcus Alexandre também estará no Ministério de Desenvolvimento Social requerendo a liberação de recursos atrasados para manutenção de serviços de assistência social em Rio Branco, como o custeio do Restaurante Popular da Baixada da Sobral e dos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS, entre outros.

A liberação de recursos para a continuidade de diversos projetos em andamento é a pauta principal da audiência no Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa. São obras como as reformas do Mercado da Estação Experimental e da Escola Hermínio Melo e outras, a construção do Parque Cidade da Criança, reforma e construção de espaços de cultura e lazer, quadras cobertas, Mercado do Benfica, intervenções de drenagem, calçadas e outras que serão defendidas por Marcus Alexandre.

O prefeito solicitou reunião com a bancada federal para debater a proposição de emendas coletivas junto ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2018 para obras de drenagem e para a conclusão do Shopping Popular. Além disso, Marcus Alexandre percorrerá os gabinetes dos deputados acreanos para pedir a inclusão de emendas individuais no OGU 2018 que garantam e execução de projetos para Rio Branco. “O trabalho é intenso e não para. Estamos buscando a liberação de recursos para a continuidade de diversas obras importantes em andamento na nossa cidade”, disse o prefeito.

Da Assessoria