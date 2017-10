Gêmeas inseparáveis procuram marido para dividir

Adel e Alina Fakhteeva dizem que fazem tudo juntas. As irmãs encarnam o clássico caso de gêmeas inseparáveis. Agora, Adel e Alina, que moram em Kazan (Rússia), querem dar um passo adiante como “siamesas separadas”. Elas buscam um marido – um único – para dividir. As informações são da coluna de Fernando Moreira, no Globo.

Com 22 anos, as gêmeas não têm o menor pudor de admitir que querem um pretendente rico que as leve para morar em Moscou. Apesar de famosas em Kazan por causa de um blog de moda, Adel e Alina sentem que a cidade ficou pequena para elas.

A campanha das russas por um marido chegou ao prefeito de Kazan, Aleksandr Donskoy, que decidiu ajudá-las, contou o jornal “The Sun”.

Donskoy afirmou ter entrado em contato com os milionários russos na lista da “Forbes” a fim de “oferecer” as gêmeas. “Achei divertido ajudar”, comentou.

(Com informações do Globo)