Polícia procura homem que invadiu casa de Ilderlei e atirou na empregada

A secretária do lar que trabalha na casa do prefeito de Cruzeiro do Sul, Irlederlei Cordeiro (PMDB), foi atingida na mão por um disparo de arma de fogo efetuado por um homem que invadiu a casa do gestor na manhã desta quarta-feira (4), na zona rural da cidade.

A mulher, que não teve o nome divulgado, contou aos policiais que atenderam a ocorrência,que estava trabalhando na casa, quando foi surpreendida por um homem armado que invadiu o imóvel a procura de jóias e dinheiro.

Depois de vasculhar os cômodos da residencia, o criminoso acabou atirando contra a doméstica antes de fugir do local. Atendida por uma equipe do Samú a mulher se recupera em casa.

A residência de Ilderlei fica localizada no km 04, da rodovia 405, conhecida como estrada do Igarapé Preto, mas ele não estava na cidade no dia do ocorrido.

O prefeito de Cruzeiro do Sul está em Brasília, para onde viajou na madrugada de segunda feira(2) para cumprir uma extensa agenda reuniões.

Cordeiro se manifestou por meio das redes sociais e disse que apesar do prejuízo material, quer encontrar e abraçar o criminoso.

¨Quero informar que estamos todos bem. A nossa empregada foi a única atingida neste assalto com um tiro de raspão na mão, mas já foi medicada e está em casa. Minha esposa, minha filha e eu não estávamos lá. Não levaram nenhuma quantia de dinheiro, somente algumas bijuterias, não tenho riquezas para tá guardando em casa, o que ganho da minha vida pública e empresarial guardo em minha conta no banco. A pessoa que entrou lá em casa foi infeliz. Já pedi as autoridades competentes para localizar ele, pois quero abraçá-lo e perdoá-lo e dizer que Jesus tem a oportunidade de mudar a vida dele. Isso foi mais um alerta para as autoridades tomarem medidas que possam diminuir a violência. Eu estou fazendo isso a cada dia, buscando recursos para gerar renda na nossa cidade para poder ajudar essas pessoas que estão indo para o caminho da drogadição, da marginalidade. Agradeço a todos os irmãos que estão mandando mensagens e se preocupando comigo e com minha família, mas retifico que estamos todos bem, pois nossa casa é blindada pelo sangue de Jesus¨, escreveu.

A Polícia vai ouvir o depoimento da doméstica e de um vizinho do prefeito que disse aos policiais ter notado uma estranha movimentação na casa de Ilderlei e ao conferir, avistou um homem correndo em direção a uma mata nas proximidades.