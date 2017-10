Tite pede marcação forte em último treino da seleção

Após três dias de preparação em Teresópolis (RJ), a seleção brasileira realizou, na manhã desta quarta-feira (4), o último treino na Granja Comary na preparação para as rodadas finais das Eliminatórias.

Na atividade, que teve apenas os 30 primeiros minutos abertos para a imprensa, o técnico Tite dava atenção especial à marcação da equipe. As orientações do treinador se davam principalmente aos homens de frente, que deveriam se posicionar para pressionar a saída de bola adversária.

Com apenas 11 jogadores em campo, o treino era basicamente de posicionamento. Na última terça (3) já havia sido assim, mas com ênfase às bolas aéreas na área do Brasil, preocupação para o jogo desta quinta, contra a Bolívia, na altitude de La Paz.

Entre os titulares utilizados na atividade, nenhuma surpresa. Tite ratificou o time que já confirmara na véspera: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Esta foi a última atividade da seleção na Granja Comary antes do período de Copa do Mundo. Quando voltar a Teresópolis, no final de maio de 2018, o grupo já estará às vésperas do torneio na Rússia.

Na tarde desta quarta, o grupo deixa Teresópolis e segue para o Rio de Janeiro, de onde embarca para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde passará a noite. Para minimizar os efeitos da altitude de mais de 3.600m, a seleção só chegará a La Paz momentos antes do duelo, já na quinta-feira (5).

Depois do compromisso contra a Bolívia nesta quinta, o Brasil encara o Chile na próxima terça (10), em São Paulo, no encerramento das Eliminatórias sul-americanas para 2018. Com informações da Folhapress.