Marcando Gol Para a Cidadania: projeto que ensina futebol a jovens de Boca do Acre atrai a atenção de grande clubes do País

O Projeto Marcando Gol Para a Cidadania, coordenado pelo ex-jogador de futebol Francisco Campos dos Santos, o popular Acreano, atraiu a atenção de olheiros do Atlético Paranaense, que enviará emissários à Boca do Acre no próximo dia 11 de novembro para mais uma “peneira” –escolha dos melhores, no jargão futebolístico. “Nossa escolinha de futebol tem 150 jovens de 8 a 16 anos”, informou Acreano. Todos passarão por avaliação técnica pelos olheiros do Atlético Paranaense.

O projeto é uma iniciativa do próprio Acreano, que jogou em clubes consagrados do futebol profissional, como o Tigres e o Resende, do Rio de Janeiro –e conta com apoio do prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, e tem como madrinha e colaboradora efetiva dona Soraya, cujo esposo é secretário de Saúde daquele município.

Para seguir mantendo o projeto, Acreano está apresentando ao Banco da Amazônia proposta de apoio da instituição ao Marcando Gol Para a Cidadania e conta com demais seguimentos da sociedade amazonense e de Rio Branco para continuar com as atividades que vem chamando a atenção de grandes clubes de futebol do País. “O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, que foi convidado para estar na festa de aniversário de Boca do Acre também é um incentivador do nosso projeto”, afirma Acreano.