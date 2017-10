Saúde discute novo programa de prevenção entre jovens

Um projeto itinerante desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), voltado para a juventude vai chegar a todos os municípios do estado.

No mês de agosto, três jovens foram a Manaus (AM) representando o Acre participar da Segunda Oficina Regional de Prevenção Combinada – Região Norte. O objetivo da oficina foi capacitar jovens para atuarem como dinamizadores de informações de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em suas localidades. A ação, ainda em fase de ajustes, irá circular por todo o estado com rodas de conversas.

A oficina reuniu cerca de 60 participantes dos sete estados da Região Norte para ouvir a sociedade civil e dar protagonismo aos jovens na construção de respostas à alta prevalência de HIV/Aids nessa faixa etária, por meio de atividades lúdicas, criativas e informativas que, além de capacitar, favorecem a construção de vínculos e a harmonização dos saberes dos participantes.

No Acre, um dos representantes do projeto que estará dialogando e informando estudantes, acadêmicos e comunidade é Cristian Oliveira, 21 anos, acadêmico do curso de Saúde Coletiva da Ufac.

Cristian ressalta a importância do projeto. “É na juventude onde começam, além da vida sexual, as dúvidas. E o objetivo é que, com as informações necessárias que serão repassadas, o número de doenças sexualmente transmissíveis possa diminuir.”

Para o gerente da Divisão da Saúde da Crianças e Adolescente da Sesacre, Antônio Neto, falar sobre métodos de prevenção e infecções sexualmente transmissível ainda é falar sobre sexualidade.

“Tratar sobre sexualidade ainda é um tabu. E o que nós queremos é desconstruí-lo, porque é importante e necessário haver esse tipo de dialogo com os jovens.”

As Oficinas de Prevenção Combinadas vêm sendo realizadas em todo o pais, por regiões, e são desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV) do Ministério da Saúde (MS).