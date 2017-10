Dia das Crianças: tenha alguns cuidados ao comprar presentes

Com a chegada do Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, muitas pessoas vão às compras com o objetivo de presentar os pequenos. Por conta disso, ao escolher brinquedos é importante ter um cuidado especial.

Esse tipo de produto é de certificação compulsória, ou seja, para serem comercializados necessitam do símbolo de identificação da certificação, o selo do Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Isso garante ao cidadão a certeza de uma série de testes foram realizados em laboratórios para assegurar a conformidade e qualidade do material utilizado na fabricação das peças.

Além do selo, os consumidores devem ficar atentos a outros detalhes na hora da compra:

– faça uma pesquisa de preço, pois o valor de um mesmo produto pode variar bastante, conforme a região ou na internet;

– observe a faixa etária para a qual o brinquedo é destinado. A idade recomendável deve estar descrita na caixa do produto;

– leia atentamente as instruções de uso e recomendações existentes nas embalagens. Além disso, é muito importante que as informações apresentadas sejam em língua portuguesa;

– sempre retire o brinquedo da embalagem antes de entregá-lo para a criança. E tenha muito cuidado com os sacos plásticos, pois podem, por descuido, provocar asfixia;

– lembre-se: montar e desmontar brinquedos é tarefa para adultos, pelo menos até você ter a devida certeza de que as crianças vão saber brincar corretamente com eles;

– dê preferência a livros e brinquedos educativos.

Ao invés de comprar brinquedos, você pode levar seus filhos para passeios em parques, museus, ou qualquer outra atividade que estimule a criatividade e o aprendizado das crianças. Com informações do portal do governo do Estado de S. Paulo.