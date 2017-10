Rodada tem confrontos decisivos nas Eliminatórias

Fase decisiva das Eliminatórias para a Copa da Rússia de 2018 nesta quinta. Trinta seleções entram em campo na Ásia, América do Sul e Europa.

AMÉRICA DO SUL

Na América do Sul, só o Brasil já está com vaga garantida. Uruguai, Colômbia, Peru, Argentina, Chile e Paraguai ainda podem lutar por uma vaga. O destaque nesta quinta vai para Argentina x Peru, jogo decisivo para a equipe liderada por Lionel Messi, que pode ficar de fora da competição. No momento, a seleção hermana está em quinto lugar, apenas com vaga para repescagem.

Bolívia x Brasil

Venezuela x Uruguai

Colômbia x Paraguai

Chile x Equador

Argentina x Peru

ÁSIA

Pela repescagem, Síria e Austrália jogam a primeira partida. A próxima será 10/10.

EUROPA

Azerbaijão x República Tcheca (eliminados)

Armênia x Polônia (Armênia eliminada, Polônia em 1º lugar do grupo)

Irlanda do Norte x Alemanha (As duas equipes lutam pela classificação)

San Marino x Noruega (Ambas seleções eliminadas)

Montenegro x Dinamarca (As duas seleções lutam pela classificação)

Romênia x Cazaquistão (Ambas eliminadas)

Inglaterra x Eslovênia (As duas lutam pela classificação. Inglaterra é a 1ª do grupo, Eslovênia a 3ª)

Malta x Lituânia (Ambas eliminadas)

Escócia x Eslováquia (As duas lutam pela classificação)