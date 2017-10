Batalhão Ambiental apreende madeira ilegal em Senador Guiomard

Durante patrulhamento de rotina na terça-feira, 3, policiais militares do Batalhão Ambiental (BPA) apreenderam um caminhão transportando madeira de maneira ilegal na zona rural de Senador Guiomard, a 24 quilômetros de Rio Branco.

Os agentes interceptaram o veículo durante deslocamento pela BR-317. A averiguação foi feita depois que os militares desconfiaram da carga que estava sendo transportada pelo motorista.

Na carroceria do caminhão foram encontradas pelo menos 90 estacas da espécie Eschweilera Amara, conhecida popularmente como matamatá-vermelho. A medição constatou que havia 1,8 metro cúbico da madeira.

Os policiais do BPA solicitaram a apresentação do Documento de Origem Florestal (DOF), mas o proprietário do caminhão afirmou não ter autorização para transporte da madeira. O homem e o veículo foram levados à Delegacia de Senador Guiomard para realização dos procedimentos cabíveis.

“Temos flagrado pessoas em desacordo com as leis ambientais rotineiramente. O verão amazônico é o período propício para a prática desse tipo de crime, mas nossa vigilância permanece”, disse o major Samir Freitas, comandante do BPA.