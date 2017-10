Governo entrega barcos e motos para fortalecer rede de assistência social

Para garantir a atuação da rede socioassistencial, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), entrega nesta quinta-feira, 5, às 9 horas, no pátio da Seds, 23 conjuntos náuticos e 23 motocicletas, que serão utilizados para as ações desenvolvidas pelos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) dos 22 municípios do Acre.

O secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Maia, explica que o objetivo é fazer com que as equipes da rede de assistência social possam chegar às populações ribeirinhas e de comunidades isoladas.

Gabriel Maia revela que o investimento na aquisição dos conjuntos e motos é de aproximadamente R$ 1 milhão. O secretário ressalta, contudo, que no cenário nacional a situação está critica depois que houve um corte de orçamento federal, para 2018, de 98% na área de assistência social.

“Praticamente, não há mais recursos em nível nacional. Nos mobilizamos para fazer frente a esse corte. Aqui no Acre, o govenador Tião Viana tem investido na assistência com capacitação de técnicos, com apoio em secretarias. Isso é determinação do governador, para que possamos garantir as ações e defender as famílias acreanas”, concluiu Maia.