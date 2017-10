Governo e Dnit assinam convênio para obras no anel viário de Brasileia

Uma grande conquista será celebrada nesta sexta-feira, 6, na região do Alto Acre. O governador Tião Viana e o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Halpher Luiggi Mônico Rosa, vão assinar um convênio para a construção do contorno rodoviário de Epitaciolândia e Brasileia.

O evento será no Centro Cultural de Brasileia, a partir das 15 horas, e contará com a presença de parlamentares e autoridades municipais.

A obra será executada em convênio com o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e o Dnit. O projeto prevê dez quilômetros de estrada contornando Brasileia, além de uma ponte de via dupla com 240 metros sobre o Rio Acre.

“Trata-se de uma obra estratégica para o tráfego na Rodovia Interoceânica, no acesso ao Peru. Ela vai retirar da área urbana a passagem de veículos de cargas pesadas que cruzem a BR-317”, destaca o diretor-geral do Deracre, Cristovam Moura.

O investimento, de R$ 60 milhões, é oriundo do empenho do governador Tião Viana em 2015 com a então presidente Dilma Rousseff e o esforço de toda a bancada federal do Acre, que garantiu emenda parlamentar impositiva para a obra.

“Após a cheia histórica do Rio Acre em Brasileia, que inundou quase toda a área urbana da cidade, foram necessárias adequações no projeto inicial da obra, tendo sido modificado o traçado. A gestão estadual se prontificou com as mudanças necessárias que foram propostas pelo Dnit”, explica Moura.