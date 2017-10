Por falta de público, show de Gusttavo Lima é cancelado

Por falta de público, o show do cantor Gusttavo Lima que estava marcado para a sexta-feira (6), em Rio Branco, foi cancelado. A notícia foi anunciada nesta quinta-feira (5) pela empresa responsável pela produção. Em nota, a produção do evento lamentou o ocorrido e pediu desculpas pelo transtorno.

A nota, divulgada nas redes sociais, diz que mesmo com a divulgação do show nas redes sociais e demais veículos de comunicação não houve público suficiente. Os ingressos devem ser devolvidos conforme o calendário divulgado pela empresa.

Os primeiros a receberem a devolução são aquelas pessoas que compraram ingresso para acompanhar o show na pista. Esses podem ir até a loja Hoje Cosmetics, no Centro de Rio Branco, no dia 9 de outubro.

Quem pagou pela ala VIP com open bar vai ter o valor do ingresso devolvido em 13 de outubro, seguido pelas pessoas do camarote individual no dia 16 deste mês e por último, no dia 18, quem comprou a entrada com direito a backstage e empresarial. Com informações G1.