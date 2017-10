Polícia Civil recupera motocicleta roubada em Porto Acre

Uma ação policial na tarde da última quarta-feira, 04, no município de Porto Acre, resultou na apreensão de uma motocicleta com restrição de roubo em um ramal que dá acesso a balsa de travessia do Rio Acre.

A ação da Policia Civil investigava crimes de tráfico de droga na região quando se depararam com o veículo abandonado a margem de um ramal que da acesso a Vila Caquetá, distrito do município.

Ao realizar consulta no banco de dados, verificou-se que a motocicleta, modelo NXR/ BROS ano 2009, de cor preta, era produto de roubo. As buscas deram seguimento na tentativa de encontrar o condutor, mas ao avistar a viatura policial o mesmo se evadiu tomando rumo ignorado.

De acordo com o delegado, Pedro Paulo Buzolin, o veiculo foi levado para delegacia e será restituído ao seu legítimo proprietário. “Estávamos realizado uma investigação quando avistamos uma motocicleta abandonada e ao consultar verificou-se que se tratava de um veiculo roubado. Diante disso toimamaos as medidas cabíveis e em breve espaço de tempo faremos a restituição do bem ao verdadeiro proprietário”, declarou delegado.

Assessoria Sepc