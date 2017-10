Público paga até R$ 7.500 para assistir à palestra de Obama em SP

ex-presidente americano Barack Obama estará nesta quinta-feira (5), em São Paulo, para apresentar uma palestra no Fórum Cidadão Global, no Teatro Santander, na Zona Sul. O evento é realizado pelo jornal Valor Econômico e pelo banco Santander.

De acordo com a revista Veja, líderes empresariais e clientes de um banco pagaram entre R$ 5.000 e R$ 7.500 para assistir à palestra.

Obama desembarcou ontem em São Paulo acompanhado de uma comitiva de 12 pessoas, entre assessores e seguranças. A publicação destaca que está é a primeira viagem do ex-presidente ao Brasil desde março de 2011, quando esteve no país pela única vez como chefe da Casa Branca.

O jornalista Martin Wolf, colunista do jornal Financial Times, e Robert Salomon, professor da escola de administração de empresas da Universidade de Nova York também irão participar do evento.