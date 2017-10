Vigia ateia fogo em creche e 4 crianças morrem em Minas

Dezenas de crianças foram queimadas por chamas provocadas intencionalmente por um segurança no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no município de Janaúba, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira, 5.

O agressor identificado como Damião Soares dos Santos , de 50 anos, morreu no hospital, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a Prefeitura de Janaúba, Santos era funcionário há 9 anos. Ele tirou férias de Junho a agosto.

Ainda de acordo com a Prefeitura, Santos voltou de férias em setembro e alegou problemas de saúde. Hoje ele iria entregar o atestado médico para a diretora da creche, quando cometeu o crime.

Ao menos quatro crianças de 4 a 6 anos morreram no local. O Corpo de Bombeiros contabiliza 22 feridos no total, sendo 9 deles em estado grave.

Inicialmente a Prefeitura de Janaúba informou a morte da professora Heley de Abreu Silva Batista, mas segundo o Corpo de Bombeiros, Heley está estado grave..

Uma das crianças mortas no incêndio provocado por um vigia na creche em Janaúba foi identificada como Ana Clara Ferreira da Silva, de 4 anos. Conforme informações da funerária da cidade, para onde foram levados quatro corpos. No Hospital Regional de Janaúba, para onde foram encaminhados feridos, não teria ocorrido nenhum óbito até o momento.

Depois de jogar material inflamável nos alunos e provocar as chamas, o vigia ateou fogo no próprio corpo, conforme os bombeiros. O homem é um dos feridos em estado grave internados no Hospital Regional de Janaúba.

No Facebook, moradores divulgam imagens da operação de resgate e também pedem doações de materiais ao hospital. Um helicóptero da Polícia Militar do Estado já está no local para encaminhar vítimas a regiões com maior estrutura. Aquelas em estado mais grave devem ser internadas no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, que é a unidade de referência do Estado para atendimento a queimados.

Nas redes sociais, moradores também divulgaram a informação de que o funcionário da escola havia sido exonerado do cargo e estava revoltado. Bombeiros relataram que ele tinha problemas mentais. O homem, que não teve o nome divulgado até o momento, trabalhou no local por oito anos.

Cerca de 50 alunos, além de professores e funcionários, estavam no horário de recreio no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no bairro Rio Novo.

Viaturas, bombeiros e policiais militares e civis de ao menos cinco cidades foram acionados. A central de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que está mobilizada e que irá divulgar informações sobre o caso assim que for possível confirmá-las. O prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon Mendes, está no local e disse que vai se pronunciar nas próximas horas.

© Google Maps/Reprodução

Comunicado da Prefeitura de Janaúba. O Município de Janaúba decretou sete dias de Luto Oficial em solidariedade a todas as famílias envolvidas no triste acontecimento dessa manhã. A Administração Municipal manifesta profunda preocupação com o lamentável episódio e direcionou todos os seus esforços para atender os envolvidos e amenizar, de alguma forma, a dor que acomete a todos.

Prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon Mendes, lamenta profundamente a tragédia.

A Prefeitura disponibilizará um ônibus, que vai sair da rodoviária de Janaúba às 6 horas desta sexta-feira, 6, para levar doadores do município Janaúba até o hemocentro regional de Montes Claros.

Comunicado do governo de Minas. Em nota, o governo de Minas Gerais informou que, “tão logo tomou ciência da tragédia ocorrida nesta manhã em Janaúba, o governador Fernando Pimentel determinou de imediato a mobilização de todas as forças de saúde pública e de segurança do Estado – Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil – nas operações de resgate e salvamento”.

O texto diz ainda que “um posto de comando emergencial foi instalado no local para alinhar todos os esforços dos órgãos públicos envolvidos”. Segundo a nota, o governador irá a Janaúba ainda nesta quinta. “A Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais montaram uma operação especial para receber as vítimas, tanto em hospitais na região, quanto no Hospital João XXIII, se necessário. Toda a estrutura necessária, o que inclui aeronaves, veículos e demais equipamentos públicos, também foi colocada à disposição.”

Temer manifesta solidariedade. Em viagem ao Pará, o presidente Michel Temer lamentou o ocorrido. Disse que, como pai, reconhece a perda dolorosa das famílias em Janaúba. “Quero expressar a minha solidariedade, lamentar esse acontecimento e esperar que essas coisas não se repitam no Brasil, porque o mundo está muito convulsionado”, disse o presidente, classificando o episódio como lamentável. “Foi um lamentável acontecimento, temos que repudiar com a nossa consciência e com a nossa ação”, afirmou.