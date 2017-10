Prefeitura inaugura primeiro Ecoponto de coleta em Rio Branco, na sexta-feira, 6

No local, será realizado trabalho de educação em parceria com a comunidade, com o objetivo de fazer o gerenciamento correto dos resíduos.

O prefeito Marcus Alexandre inaugura nesta sexta-feira, 6 de outubro, às 7h30min, no Tucumã, o primeiro Ecoponto de Rio Branco, que vai receber materiais que podem ser reaproveitados e que, na maioria das vezes, são descartados nas ruas, margens de estradas e mananciais da cidade. O Ecoponto foi construído com recursos de cooperação financeira entre a Prefeitura de Rio Branco e a Fundação Banco do Brasil e deverá receber resíduos de nove bairros da região, entre eles Universitário, Jardim Brasil, Rui Lino e Joafra.

Previsto no Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, o Ecoponto é o local adequado para depósitos de resíduos que, posteriormente serão enviados às Áreas de Triagem e Transbordo (ATT).

No local poderão ser depositados materiais como galhadas, pneus, metais, resíduos da construção civil (trituráveis, solo, madeira e embalagens), resíduos volumosos, resíduos verdes, resíduos sólidos domiciliares secos, lâmpadas, pneus, eletroeletrônicos, pilhas e baterias.

O Ecoponto ocupa uma área de aproximadamente 700m2 e a gestão do espaço será responsabilidade da secretaria municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), que vai receber, separar e dar destinação aos resíduos.