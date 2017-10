PT lança este sábado campanha “Lula Presidente com Constituinte!”

A presidenta nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, participa de um encontro nacional do partido neste fim de semana, em São Paulo, com o objetivo de lançar a campanha “Lula Presidente com Constituinte!”

O evento também terá a participação do deputado constituinte venezuelano Raúl Ordóñez, que contará a experiência daquele país Caribenho para debelar a crise e a tentativa de golpe para derrubar o governo de Nicolás Maduro.

O 7º Encontro Nacional do Diálogo e Ação Petista (ENDAP) será composto de delegados eleitos pelos Grupos de Base nos vários estados, e aberto à participação de convidados.

O Encontro acontece nos dias 7 e 8 de outubro no Sindicato dos Engenheiros – Rua Genebra, 25, São Paulo-SP.

O debate de abertura será aberto ao público e dedicado à questão da Constituinte. Com informações esmaelmorais.