No Ministério da Agricultura, Tião Viana defende exportação da carne acreana para o Peru

O governador Tião Viana esteve em Brasília nesta quinta-feira, 5, onde no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), se reuniu com o secretário de Defesa Agropecuária, Luís Rangel, e o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), José Luís Vargas, para tratar dos processos de habilitação para exportação da carne bovina do Acre para o Peru.

Segundo o governador, empresários peruanos têm demonstrado grande interesse em fechar negócios com frigoríficos acreanos para a compra de carne e miúdos de boi. Com a habilitação sendo feita pelo Mapa, o Acre terá mais uma importante oportunidade de mercado.

O diretor do Dipoa garantiu que dará prioridade na análise dos registros e habilitações dos frigoríficos do Estado que ainda se encontram pendentes para começaram a exportação.

Além disso, reconhecidos internacionalmente como zonas livres de aftosa, em virtude dos resultados exitosos de suas políticas de defesa e inspeção animal, Acre e Rondônia estão cotados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a serem os primeiros estados brasileiros a realizar a retirada da vacina contra a febre aftosa, a partir de maio de 2019.

Exportação suína

Tião Viana e os gestores do Mapa também trataram dos detalhes da assinatura do acordo comercial para exportação da carne suína do Acre para o Peru, que será feita no dia 30 de novembro.

A decisão entre os governos do Brasil e Peru é considerada uma vitória para o governo do Acre e o frigorífico Dom Porquito, que sempre tiveram interesses em expandir o mercado da proteína animal para o país vizinho. Enquanto o frigorífico abate hoje cerca de 200 animais por dia, o governo do Estado tem incentivado a produção e criação dos suínos com políticas públicas que atingem os pequenos, médios e grandes produtores, num dos maiores projetos de produção idealizados na gestão do governador Tião Viana.