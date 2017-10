Brasil x Bolívia: goleiro boliviano para ataque da seleção

O Brasil entrou em campo pelo penúltimo jogo das Eliminatórias. A seleção de Tite enfrentou a Bolívia, em La Paz, a 3.600 metros de altitude. Com o trio de ataque formado por Neymar, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, o time chegou ofensivo para o jogo.

Na Bolívia, destaque para Marcelo Moreno, com passagens por clubes brasileiros, entre eles o Cruzeiro. O jogo foi para cumprir tabela, já que o Brasil está classificado e a Bolívia, eliminada. A equipe perdeu quatro pontos na competição por escalar um jogador irregular contra o Peru e contra o Chile.

No primeiro tempo, com estádio lotado, poucos lances de perigo no começo. Só aos 24 minutos, Neymar chutou no canto para defesa de Lampe. Foi a primeira jogada com mais chance de gol no jogo.

Aos 27, baixa para o Brasil. Thiago Silva caiu machucado em campo e Marquinhos entrou em seu lugar. Os dois jogam juntos no PSG, da França. Logo em seguida, aos 32, Neymar ficou cara a cara com Lampe e chutou para a defesa do arqueiro.

No fim, as chances mais claras de gol. Pelo Brasil, mais uma vez Neymar chutou de dentro da área, mas Valverde tirou de cabeça em cima da linha. No último minuto da primeira etapa, Diego Bejarano aproveitou passe de Moreno e mandou uma pancada na trave de Alisson. Quase a Bolívia abre o placar. O juiz apitou e os primeiros 45 minutos terminaram com 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

A bola rolou e logo no primeiro minuto Paulinho acertou uma bomba na trave, devolvendo o susto tomado pelo Brasil no finalzinho da primeira etapa.

O jogo seguiu melhor para o Brasil. Neymar teve pelo menos três chances, mas Lampe impediu duas vezes e na outra teve sorte: bola pra fora.

Já quase aos 40, Neymar coloca a bola na cabeça de Gabriel Jesus que cabeceia, mas Lampe, mais uma vez, salva a Bolívia. O goleiro foi, sem dúvida, o melhor em campo.

No fim, 0 a 0. Brasil com 38 pontos, Bolívia com 15. Equipe de Tite enfrenta agora o Chile, em São Paulo. Já os bolivianos vão para Montevidéu, para partida contra o Uruguai.