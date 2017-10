Polícia recupera produtos roubados e apreende munições

Uma denúncia anônima levou homens do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) a recuperar, no final da tarde desta quinta-feira, 5, vários objetos produtos de roubo, além de apreender munições. O fato ocorreu na rua Hidelbrando de Souza, bairro Eldorado.

As equipes militares se deslocaram a uma residência no bairro Eldorado com o objetivo de averiguar uma denúncia anônima. Ao chegar ao endereço repassado, as guarnições realizaram um cerco tático ao imóvel.

No interior do local se encontravam cinco pessoas que, ao notarem a presença policial, tentaram se evadir, mas foram detidas pelas guarnições. Na busca no imóvel foram localizados vários relógios, aparelho de som, jogo de luz e televisor, todos produtos de roubo, além de uma motocicleta e carregadores com 10 munições.