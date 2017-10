Prefeitura inaugura primeiro Ecoponto de Rio Branco

O prefeito Marcus Alexandre inaugurou nesta sexta-feira (6) o Ecoponto do Conjunto Tucumã. Este é o primeiro de uma séria de 14 Ecopontos, que marca um novo momento com relação à coleta, separação, distribuição e destinação de resíduos na capital, contemplando a limpeza urbana, meio ambiente e a economia social, com a possibilidade de reciclagem para cooperativa de catadores. O Ecoponto do Tucumã foi construído com recursos de cooperação financeira entre a Prefeitura de Rio Branco e a Fundação Banco do Brasil e deverá receber resíduos de nove bairros da região, entre eles Universitário, Jardim Brasil, Rui Lino e Joafra.

Com capacidade para até 20 toneladas, o Ecoponto vai receber materiais que podem ser reaproveitados e que na maioria das vezes são descartados nas ruas, margens de estradas e mananciais da cidade, como galhadas, pneus, metais, resíduos da construção civil (trituráveis, solo, madeira e embalagens), resíduos volumosos, resíduos verdes, resíduos sólidos domiciliares secos, lâmpadas, pneus, eletroeletrônicos, pilhas e baterias. Depois da separação feita pela equipe da Secretaria de Serviços Urbanos (SEMSUR), o material segue para a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRE), aterro de inertes ou cooperativas de catadores para reciclagem. Restos de podas de árvores, por exemplo, serão triturados e usados como compostagem dentro do programa de paisagismo e jardinagem de rotatórias e vias da cidade.

Para o prefeito, além de garantir comodidade para os moradores daquela regional, que não terão que ir até o aterro de inertes levar os resíduos, o Ecoponto é um ganho ambiental, que será estendido para outras regionais. “O que temos aqui é a semente de uma mudança de mentalidade com relação aos resíduos sólidos”, ressaltou Marcus Alexandre. Já a vice-prefeita Socorro Neri falou do aspecto de união e colaboração que envolve esse tipo de coleta. “É um trabalho articulado entre limpeza urbana e meio ambiente, feito a partir do Ecoponto”, completou.

Previsto no Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, o Ecoponto é o local adequado para depósitos de resíduos que, posteriormente serão enviados às Áreas de Triagem e Transbordo (ATT). A gestão do espaço será responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), que vai receber, separar e dar destinação aos resíduos nas caixas coletoras instaladas no local. O secretário da SEMSUR, Kellyton Carvalho, explica que a coleta no Ecoponto será diária. “Aqui daremos destinação adequada para todos os itens: parte do material vai para o aterro de inertes na Transacreana, parte para a UTRE e os itens recicláveis vão para as cooperativas, fomentando a economia social”. A Cooperativa CATAR e o Movimento Nacional dos Catadores estão aptos a atuar nessa reciclagem.

Ações educativas serão desencadeadas junto à comunidade da Regional, no sentido de orientar a população sobre a forma correta da utilização do Ecoponto. O secretário Municipal de Meio Ambiente, Aberson Carvalho, explicou como será o trabalho de educação ambiental. “Vamos atuar junto a escolas e associações de moradores para que o Ecoponto seja utilizado da melhor forma possível”. O presidente da Associação de Moradores do Conjunto Tucumã, Márcio Medina, agradeceu pela localidade ter sido eleita como piloto “para o projeto que deverá beneficiar toda a cidade. Essa escolha deixa a todos gratos”.

Segundo o deputado federal Raimundo Angelim, o Ecoponto é a complementação do sistema de coleta capital, que é exemplo na Amazônia. “Temos a UTRE e agora serão vários Ecopontos como esse. O prefeito Marcus Alexandre está fazendo uma excelente gestão nessa questão ambiental e de resíduos sólidos”, finalizou o ex-prefeito de Rio Branco.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Manuel Marcos, salientou que “a Câmara apoia e respalda iniciativas que premiam o meio ambiente”. O representante do Banco do Brasil, Márcio Carioca, destacou a importância da parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e a Fundação Banco do Brasil para a implantação desses 14 Ecopontos na capital. “Parcerias como essa, que resultem em ganho ambiental, são sempre muito bem vindas”.

Também estiveram presentes na solenidade de inauguração do Ecoponto, o promotor Wendy Hameno, representando o procurador Geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque; o deputado estadual Heitor Júnior e a vereadora Elzinha Mendonça.

Da Assessoria

Fotos: Assis Lima/Asscom