Prefeitura entrega aos moradores praça do Conjunto Esperança III

prefeito Marcus Alexandre e o deputado Léo de Brito inauguraram no início da noite desta quinta-feira, 5, a Praça Francisca Leontina de Souza Oliveira no Conjunto Esperança III, mais um belo e moderno equipamento de lazer para as famílias daquela região: está localizada na Rua Noruega, na esquina com a Rua General Vieira de Melo, uma área muito movimentada. A vice-prefeita Socorro Neri fez questão de conhecer a praça e destacou o privilégio da comunidade em receber tão bonito espaço: “É uma grande obra sim! Esta praça possibilita, de fato, o fortalecimento da comunidade que se beneficia dele”, disse Socorro. Também estiveram presentes lideranças políticas e comunitárias, como o presidente da Assembleia Legislativa Ney Amorim e o deputado Heitor Júnior; o vereador Juruna, o presidente da União das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), Gilson Albuquerque, e familiares de dona Francisca Leontina de Souza, a homenageada.

Léo de Brito propôs a emenda parlamentar que resultou na construção da praça e fez questão de participar da cerimônia de entrega especialmente porque conhece a região desde a adolescência. “Fico feliz em ter ajudado nesta obra. São investimentos como este que deixam nossos bairros mais bonitos, mais humanizados. É disso que a gente precisa”, disse o deputado, lembrando que destinou recursos para mais oito praças em Rio Branco como a do Esperança III.

Essa praça cumpre compromissos estabelecidos pelo prefeito Marcus Alexandre com os moradores daquela região. A obra custou exatos R$ 130.537,25 e integra as ações de cidadania, atividades esportivas e de recreação para as famílias de Rio Branco com a edificação e implantação de espaços como quadras de esporte, praças e academias da comunidade, entre outros. De acordo com o secretário de Esporte e Lazer de Rio Branco, Afrânio Moura, a Prefeitura continua investindo e cumprindo as metas de seu Plano de Governo, especialmente atendendo as comunidades que mais precisam. “É uma bela praça e nós precisamos agradecer ao Léo e ao prefeito Marcus Alexandre. Esta obra é fruto de um trabalho muito sério”, disse Ney Amorim. “Traz mais qualidade de vida aos moradores”, completou o deputado Heitor Júnior.

O prefeito Marcus Alexandre voltou a destacar a grande ação da Prefeitura de Rio Branco nos espaços de esporte e lazer nos bairros. São mais de 40 equipamentos esportivos entre campos de grama sintética, quadras poliesportivas, academias da comunidade, ginásios, campos de areia construídos na gestão do prefeito Marcus Alexandre, que criou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) para investir e atuar mais fortemente nessa política porque acredita no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. “Hoje é um dia para celebrar e eu queria agradecer a todos os moradores, às nossas lideranças, pelo apoio. Lutamos muito e agora queremos mais, queremos ter uma academia da comunidade aqui nesta praça”, disse o prefeito confirmando que irá trabalhar fortemente para implantar ali uma Academia da Comunidade Ao Ar Livre, onde os moradores poderão fazer atividades físicas com conforto e segurança. Um “aulão” de ginástica aeróbica com professores da SEMEL marcou a cerimônia.

Um equipamento bonito, acessível e moderno

A praça, construída com recursos de emenda parlamentar do deputado Léo de Brito, a partir de convênio com o Ministério da Defesa, e contrapartida da Prefeitura de Rio Branco, conta com parquinho infantil, bancos, quiosque, piso cimentado com borda em tijolo maciço, bancos de concreto, lixeiras metálica, grama e canteiro, espaço multiuso descoberto com piso cimentado liso com uma paginação em tijolo maciço, iluminação e paisagismo numa área total construída de 887,79 metros quadrados. A acessibilidade é contemplada como em todos os projetos executados pela Prefeitura. “Senhores moradores, façam bom uso desta praça. Cuidem porque é de vocês”, pediu o vereador Juruna. “Vamos lutar para mantê-la deste jeito, bonita e sempre com tudo funcionando”, completou o presidente da Associação de Moradores do Conjunto Esperança III, Marcos Aurélio.

O visual da praça realmente chama a atenção. Os muros foram grafitados pelo artista Mardilson Torres, o popular Street. Ele usou desenhos de crianças negras brincando em um parquinho para colorir o espaço. “É como um manifesto contra o racismo e o preconceito”, disse Street.

Quem foi Francisca Leontina de Souza?

Dona Leóa, como era mais conhecida, morou muitos anos no Conjunto Esperança III, onde exerceu um importante papel de liderança comunitária presidente a associação de moradores do bairro. Familiares de Dona Leóa, representados pelo marido dela, José Santos de Oliveira, o Zé das Medalhas, ficaram muito emocionados com a homenagem. “Estamos muito agradecidos. A praça ficou bonita e a família se sente honrada pela lembrança”, disse Zé das Medalhas.

Comerciante naquela região, Dona Leóa cuidava da limpeza e manutenção da área verde onde hoje foi construída a praça que leva o seu nome. Ela relatava a todos que tinha um sonho de construir uma praça naquele local e costumava realizar arraiais para arrecadar dinheiro que era usado para comemorar com a comunidade o Dia dos Pais, das Mães, das Crianças, o Natal e outras festas. Presidente do bairro por três mandatos, Francisca faleceu em 2009, aos 52 anos, deixando como legado a sua luta ao lado da comunidade.