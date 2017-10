Polícia fecha bocada da Maria ‘Caboca’

Polícia Civil do município de Xapuri, prendeu em flagrante delito, uma mulher que teria assumido a ‘coordenação’ do tráfico de droga no bairro do Laranjal, localizado na cidade de Xapuri, distante cerca de 185km da capital acreana.

O cerco aconteceu no momento que entregava droga para seus ‘soldados’ para ser comercializada pela cidade. Toda a apreensão foi feita pelo investigador Eurico Feitosa na noite desta quarta-feira, dia 4, quando trafegava pela rua do Bairro e flagrou a senhora Maria do Socorro da Silva, conhecida pelo apelido de ‘Caboca’ que estava na companhia de uma menor.

No momento da abordagem, Maria foi flagrada portando uma carga contendo cerca de 21 trouxinhas de cocaína, que seria entregue para um de seus ‘soldados’, identificado como Raimundo Meyki Teixeira Soares, que já tem passagem pela Justiça por tráfico de entorpecentes.

Raimundo Meyki ainda tentou fugir, deixando ‘Caboca e a menor para trás com a droga, mas o investigador contou com ajuda de policiais militares para efetuar sua captura, na tentativa de fugir do flagrante, mas, foi localizado momento depois.

Segundo o investigador Eurico, a acusada é casada com um homem que se encontra preso pelo crime de tráfico. Após sua prisão, a mulher teria assumido o comando do comércio ilegal de drogas na região, utilizando algumas pessoas e menores.

Maria ‘Caboca’ poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e associação ao tráfico. Ambos os envolvidos foram levados para a delegacia da cidade, onde seria realizado os procedimentos de praxe sobre o caso. Com informações O Alto Acre.