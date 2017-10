Semifinais do Copão Comunitário agitam final de semana

Equipes se enfrentam na tarde deste sábado (7) na Arena da Floresta de olho em uma vaga na final do torneio.

Após mais de 300 jogos realizados nos últimos três meses nas 10 regionais de Rio Branco, acontecem neste sábado (7), na Arena da Floresta, as semifinais do 5º Copão Comunitário. Em campo, os times dos bairros Tangará, Oscar Passos, Cidade Nova e Universitário disputam, em duas partidas, quem serão os dois finalistas que jogarão pelo título de melhor do futebol amador da capital.

No primeiro jogo da semifinal o Tangará enfrenta o Oscar Passos, às 14h30. As duas equipes chegaram a atual fase após vencerem Vila Verde e Novo Calafate. Em seguida, às 16h30, os times da Cidade Nova e do Universitário fazem a segunda partida da rodada, depois de terem derrotado nas quartas de final os bairros Adalberto Aragão e Jorge Lavocat.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Afrânio Moura, o nível das partidas ao longo do campeonato tem sido muito bom e o público tem comparecido em peso aos jogos. Nesse sentido, a expectativa da equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) para este sábado é de jogos bastante disputados e um bom número de expectadores na arquibancada para acompanhar as semifinais. “Acreditamos que teremos dois grandes jogos e esperamos um público de mais de mil pessoas”, disse.

Realizado pela Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), o Copão deste ano envolveu 4150 atletas jogando por 166 equipes divididas em 42 grupos. Ao final da competição, 341 jogos terão acontecidos na Arena da Floresta e em mais 11 campos/sedes espalhados pela cidade (Campo do Bacu, Campo do Calafate, Campo da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, Campo B da Federação de Futebol do Estado do Acre, Campo do Airton, Campo José de Melo, Campo do Atlético, Campo do Canil, Campo do Vidal, Campo do São Francisco e Campo da Embrapa).

Além de revelar grandes jogadores, o Copão Comunitário promove integração e confraternização entre as comunidades. O prefeito Marcus Alexandre lembra que em suas cinco edições o Copão já registrou mais de 5000 gols marcados e mais de 20 mil atletas participantes, além de um público estimado em mais de 220 mil expectadores. “Nunca tantas pessoas se encontraram para se confraternizarem. O esporte tem esse poder e o Copão faz isso muito bem”, completa o prefeito ao lembrar que o Copão Comunitário é o maior torneio de futebol amador da história do Acre.

A Final do Copão 2017 acontece no próximo dia 14 de outubro, às 17h, na Arena da Floresta. Antes disso, às 15 horas, tem a disputa do terceiro lugar.

Apoio dos parceiros e prêmios à torcida

Na realização do Copão 2017, a Prefeitura de Rio Branco conta com a parceria do Governo do Estado, União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) e Grupo Star Honda.

Com o apoio dos parceiros ACISA e do Grupo Star, o Copão distribuirá prêmios entre os participantes. Além de troféus e medalhas para as equipes vencedoras, a premiação inclui o sorteio de uma moto entre os torcedores presentes na final do Copão, no dia 14 de outubro, na Arena da Floresta.

5° COPÃO COMUNITÁRIO

Semifinais – 07/10/2017 (sábado) – Arena da Floresta

14h30min – Tangará X Oscar Passos

16h30min – Cidade Nova X Universitário