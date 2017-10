Educação de trânsito alcança crianças da rede pública de ensino

Desde o mês de julho, as crianças que estudam no anexo da Escola Chico Mendes, no bairro Santo Afonso, recebem aulas de educação de trânsito e na manhã desta sexta-feira, 06, apresentaram aos pais e à comunidade o que aprenderam no projeto “Pequenos Passageiros, Grandes Condutores”.

Apoiada pela Fundación Mapfre, a execução do projeto é uma das atividades do Programa “Criança Consciente”, realizado nas escolas municipais e estaduais da capital. O Criança Consciente é uma ação da Prefeitura de Rio Branco, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEME), Secretaria Estadual de Educação (SEE) e o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-AC).

Este ano, o “Criança Consciente” já promoveu a educação de trânsito em 24 escolas municipais. A meta é alcançar 3 mil crianças. O diretor-superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck, lembrou que a proposta do programa é apoiada pelo prefeito Marcus Alexandre e tem o objetivo de fortalecer a educação de trânsito com os menores. “Preparar as crianças para o futuro e para o agora é importante para um trânsito mais seguro”, completou Forneck.

Márcio Batista, secretário de Educação de Rio Branco, esteve presente no evento e falou da importância de levar a temática de trânsito às crianças. “Ao ser conscientizada sobre o trânsito e ao reproduzir os conteúdos, a criança também educa os pais”.

Crianças conscientes

Acompanhado pela mãe Andréia Pinheiro e pela avó Lurdes Costa, o pequeno André de cinco anos, estudante da pré-escola, estava ansioso pela hora de representar um guarda de trânsito na peça teatral tão ensaiada. André aprendeu na escola o que é certo e o que é errado para um trânsito mais seguro. “É muito legal. Multei o papai. Ele usou o celular no carro”. A multa educacional é um dos dispositivos que as crianças recebem ao participar das aulas de trânsito.

A mãe do pequeno André contou orgulhosa que o filho explica em casa como deve se portar no trânsito. “André é muito esperto e aprende rápido. Ele já multou o pai e até mesmo a madrinha dele e explicou a eles o porquê. Já é bem consciente e sabe usar a faixa de pedestres. No carro, todos usam o cinto. Ele não nos deixa esquecer”, disse.

A coordenadora de Educação no Trânsito do DETRAN-AC, Geny Polanco, avaliou como positivo os resultados do Programa. “Na faixa etária das crianças é fundamental semear, para um trânsito mais consciente e mais humano, que respeite o espaço coletivo e o direito e de ir e vir”, ressaltou.

A escola Chico Mendes recebeu, desde o mês de julho, ações lúdicas como peça teatral, brincadeiras e orientações que apresentam aos alunos, os cuidados e o respeito no trânsito. Francisca Abugoche, coordenadora-geral da escola Chico Mendes, comentou que o programa era esperado na unidade de ensino e que “as crianças são ótimas com transmissão de aprendizado. É o valioso educar pela criança”. A escola atende 140 alunos, na faixa etária de 3 a 5 anos.