Sindicato aceita proposta do TST e encerra greve dos correios

Os trabalhadores dos Correios decidiram aceitar a proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em assembleia extraordinária realizada na tarde desta sexta-feira (06/10) na sede do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Acre (Sintect-AC). Os funcionários devem retornar ao expediente a partir de segunda-feira (09/10).

As condições apresentadas garantem aos trabalhadores o aumento salarial de 2,07%, retroativos a agosto deste ano. Além de poder compensar os dias parados, a categoria conquistou a manutenção das cláusulas sociais que serão reeditadas no acordo coletivo 2016/2017, mantendo ainda o plano de saúde.

Segundo o presidente do Sintect-AC, Edson Pinheiro, a categoria está satisfeita com o resultado, principalmente por conseguir manter todos os diretos dos trabalhadores.

“Valeu a pena a pressão dos sindicatos de todo Brasil para que a empresa recuasse e apresentasse uma proposta que contemplasse os anseios da categoria. Lutamos contra a retirada de direitos e para garantir o que já conseguimos. Agora, é continuar com essa bandeira de luta contra à privatização e a terceirização”, afirmou o sindicalista.