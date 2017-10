Carteira de motorista digital será lançada nesta terça

Após rumores de que a carteira nacional de habilitação eletrônica, a CNH-e, seria lançada até fevereiro de 2018, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) anunciou que o aplicativo estará disponível a partir do próximo dia 10 pelo menos no estado de Goiás. O documento virtual será implantado aos poucos pelos Detrans nos próximos meses, e obrigatoriamente em todos os estados a partir do segundo mês do próximo ano.

Por meio do app, o motorista poderá acessar a versão digital do documento. Nesse caso, segundo informações da Época, não seria necessário portar o documento em papel. Segundo o governo, a CNH virtual terá a mesma validade daquela em papel, que continuará sendo emitida. Em Goiás, ainda não há definição sobre o custo do documento virtual, já que esta definição cabe a cada Detran estadual.