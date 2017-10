Eletroacre segue atendimento aos estragos do temporal

As equipes da Eletroacre continuam neste sábado, 7, a prestar atendimento às ocorrências do último temporal que caiu sobre Rio Branco na última sexta-feira, 6, quando mais de 200 chamadas foram feitas ao telefone de emergência da empresa, que emitiu nota sobre o assunto. Veja:

Em virtude do forte temporal que atingiu a capital de Rio Branco na tarde desta sexta- feira (06), a Eletrobras Distribuição Acre informa a seus clientes que, vários pontos da rede elétrica sofreram danos após serem atingidos por telhas, tampas de caixas d’água, fachadas, outdoors e árvores que caíram e romperam cabos de energia da rede de distribuição e derrubaram postes.

As equipes de plantão e de sobreaviso já estão atendendo as ocorrências e orientamos à população que não toquem nos cabos partidos e outros equipamentos da rede elétrica.

Caso em sua localidade não tenha energia, é importante entrar em contato com a empresa e registrar uma ocorrência, informando nome da rua e do bairro, pelo nosso Call Center 0800 657 7196, para que assim os serviços sejam restabelecidos com mais eficiência.

A DIREÇÃO